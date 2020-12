Raúl Renderos: "Nos vamos con una bronca, queríamos que la gente disfrutara"

FAS no tenía en mente perder ante Once Deportivo en el Quiteño. Así lo aseguró el capitán del equipo Néstor Raúl Renderos al finalizar el encuentro, donde el equipo aurinegro se consolidó en el primer puesto del grupo B.

Las intenciones del equipo asociado era pegar un golpe de autoridad frente a su gente, pero no lo lograron. En cambio, lo que hicieron fue generar más duda de su desempeño en casa, donde han ganado tres de siete encuentros.

"Nos vamos con una bronca porque estábamos en casa, veníamos de ganar tres partidos y queríamos que la gente disfrutara de lo que veníamos haciendo, pero lastimosamente quedamos en deuda. Es difícil porque nos cuesta en casa, hay que ver qué es lo que está pasando para darle vuelta porque la gente se merece venir a ver a un equipo ganador", dijo Renderos en la conferencia a los medios de comunicación.

Según las palabras del zaguero santaneco, luego de este resultado, el equipo tiene que levantar cabeza y reflexionar en lo malo que se está haciendo.

"Queríamos dar un golpe de autoridad aquí en casa, sabíamos que nos estábamos jugando el primer lugar, sabemos qué es clasificar en primer lugar, la gente no se merece el partido que hicimos, pero ya pasó, hay que levantar la cabeza y saber que tenemos un partido la siguiente semana que el objetivo sigue siendo el mismo", añadió el capitán asociado.

No obstante, el líder tigrillo aseguró que el plantel no desistirá a tratar de terminar la fase de hexagonales como líderes, sabe que aún hay posibilidades matemáticas. Aseguran que en el equipo quieren los beneficios que se obtiene al quedar como líderes y sub líderes del grupo.

"La mentalidad es siempre de clasificar en primer lugar, creo que todavía esta en juego, hay seis puntos en disputa, mientras tengamos la oportunidad de ser primero lo vamos a seguir intentando, sabemos de las ventajas que te generan quedar en primero y segundo lugar de cerrar en casa en los partidos definitorios"

Sobre más causantes de este nuevo debacle, Raúl Renderos aseguró que Once Deportivo sorprendió a FAS con ese gol de Fernando Castillo. También afirmó que el equipo no estuvo ni cerca de las presentaciones anteriores.

"Es difícil, fue un partido parejo donde no hubo muchas ocasiones por parte de los equipos, si te fijas fue un gol de larga distancia que nos metieron, no lo esperábamos, pero no es excusa, me parece que no hicimos lo que veníamos haciendo en los últimos tres partidos, nos toca levantar cabeza, porque tenemos un equipo que puede ser protagonista para el siguiente torneo", concluyó.