Raúl Quijada: "Uno tiene que ser disciplinado y eso es todo"

El delantero metapaneco de 34 años de edad Raúl Quijada ganó por tercera vez en su carrera el premio del Hombre Gol de Plata que da El Gráfico. El atacante del AD Santa Rosa anotó un total de 15 goles en 18 encuentros en el torneo Apertura 2021 de la segunda división.

Para el AD Santa Rosa, Raúl Quijada es sinónimo de gol. Fue en el Apertura 2010 donde Quijada ganó por primera vez la presea anotando 18 goles, mientras que en el Apertura 2018 lo volvió a ganar anotando nuevamente 18 dianas.

Este nuevo Hombre Gol de Plata es especial para ti?

Creo que trabajamos para eso, para ganar algo al final de temporada ya sea como grupo o como personal y la verdad que estoy contento. Es la tercera vez y yo creo que eso es gracias al trabajo y a la aplicación del jugador en el terreno de juego.



¿Pese a tu edad sigues estando en la conexión con el gol?

Sí, pero creo que es gracias al trabajo porque si te aplicas a lo que el entrenador te mada y te dejas guiar las cosas te salen y gracias a Dios para bien del equipo a mí me tocó marcar goles y esto creo quisiera inculcar a los jóvenes que trabajen, muchas veces nosotros como jugador pensamos que lo sabemos todo y no es así, uno tiene que dejarse guiar, ser disciplinado y eso es todo.



¿Hay un gol especial en este torneo?

En especial creo no, todos son especiales porque es importante marcar gol. Marcas un gol y todo es alegría, no tengo especial pero sí tengo unos en mente que fueron bonitos, unos de tiro libre.



Al final es un premio grupal, pero ¿qué tanta satisfacción te hace ganar un nuevo premio?



Creo que a estas alturas de la carrera pueden decir que algunos ya les pesa la edad, pero eso solo es números, como siempre digo con trabajo y dedicación las cosas salen, eso de la edad no tiene mucha importancia si tienes disciplina y das todo en el partido.