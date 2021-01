Raúl Peñaranda: "No tomo este momento como mi revancha en el fútbol"

El fútbol le ha vuelto a sonreír al colombiano Raúl Peñaranda, atacante de FAS tras terminar siendo el héroe del equipo tigrillo ante Limeño el sábado anterior en su duelo por el primer lugar del grupo B luego de anotar de cabeza al 90+1' un balón aéreo enviado por su compatriota Luis Perea y firmar el 1-0 gracias a su tercer gol en la presente temporada con la camiseta asociada.

Luego del partido, Peñaranda dijo en conferencia de prensa que "no tanto la revancha, Dios es justo en el momento en que tiene que serlo. La verdad venía luchando mucho por un momento como éste tan lindo que me está ofreciendo esta carrera y muy afortunado, agradecido con Dios también por darle esta alegría a toda esta fanaticada y al equipo" aseguró el jugador nacido hace 29 años en Santa Marta quien ha vivido momentos duros durante su estancia en el equipo occidental por la falta de gol.

"Por allí de pronto hay circunstancias, hay críticas, hay todo, uno siempre debe de tener la cabeza en alto como siempre lo digo. Siempre he trabajado por dar lo mejor y siento que el fútbol me premió y Dios también me dio esa bendición", destacó el atacante tigrillo al final del partido.

Sobre la acción del gol que terminó en la red de la portería de Abiel Aguilera antes de cumplirse el segundo de los cuatro minutos que concedió el juez del partido, Ismael Cornejo, Peñaranda reconoció que el porcentaje mayor se lo lleva su compatriota Luis Perea, creador del centro desde la banda derecha que terminó con su remate a portería.

"Obvio que tengo que darle crédito a Luis (Perea). Hablé con él y se lo dije, para eso se conforma un gran equipo, para no tener cuando uno no tiene posibilidades para hacerlo, orgulloso del grupo que tenemos, poco a poco se va consolidando mejor", destacó el ex goleador de Alianza.

Sobre lo que se viene en la liga, Peñaranda aseguró que "ahora se viene la recta final (de la liga), esperemos que todos estemos a la altura en el momento en que debemos de hacerlo y disfrutar estos momentos con mucha responsabilidad porque se viene el miércoles el primer partido de cuartos y debemos ir con la misma actitud positiva", acotó.

El atacante colombiano de FAS admitió que ha pasado momentos difíciles en su segundo torneo con los tigrillos y confesó que durante la semana se habló mucho sobre su continuidad en el equipo santaneco ante su ausencia en la convocatoria del técnico Jorge Rodríguez ante Santa Tecla en la fecha anterior.

"Todos ya sabemos cómo es el profesor, él todo lo hace por el bien del equipo, siempre nos viene hablando eso, el fin de semana que no fui al partido sí me preocupó un poquito, pero tuve la certeza que no me puedo ir de aquí sin darle una alegría a toda esa hinchada y espero seguir por el mismo camino, buscar oportunidades para que el profe me tenga en cuenta porque todos darán todo de sí por el futuro y por el bien de FAS", aseveró.