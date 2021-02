Raúl González: "Es un lindo reto estar en Santa Tecla"

El defensor Raúl González vuelve a la primera división luego de hacer oficial su llegada al Santa Tecla, equipo con el que arregló por un año y que se alista para una nueva etapa bajo la dirección del uruguayo Rubén da Silva.

El zaguero destacó que es una gran "oportunidad" el volver al circuito mayor de la mano de uno de los equipos competitivos. Por ello, destaca que se viene un buen reto del cual confía en dar su aporte.

"Primero darle las gracias a Dios por darme esta oportunidad, a la junta directiva y cuerpo técnico por tomarme en cuenta. Es un lindo reto y pues con responsabilidad y deseos de hacer lo mejor y llegar a sumar mi granito de arena para hacer las cosas bien en un gran equipo como el Santa Tecla", dijo el nacional.

Aparte de González, el equipo perico anunció sus refuerzos con los nacionales Roberto "el Torito" González, Edgardo Mira, Irvin Herrera, más el uruguayo Cristian Olivera y el colombiano Eduardo González, proveniente del Atlético Marte. Al respecto, González destacó que hay buenos elementos.

"Han llegado al club jugadores de mucha calidad y con experiencia y pues lo del profesor Da Silva ya ya todos sabemos de su calidad y conocimiento estamos trabajando duro para estar a tope en este torneo", destacó.

Después de disputar el Clausura 2020 con el Once Deportivo, torneo que fue suspendido por la pandemia, González finalizó contrato y no fue renovado. Para el pasado Apertura 2020 jugó con el Vendaval de Apopa, donde tuvo sus inicios como jugador profesional.

"Después de salir del Once me salieron ofertas de primera pero por la pandemia no se pudieron concretar y vine a jugar a Vendaval de Apopa, el equipo en el que hice mis inicios en el fútbol. En el equipo de Vendaval era un proyecto por el no descenso le dieron la oportunidad a 15 jóvenes de la reserva para debutar, pero creo que este torneo sera mejor para ellos", agregó.

Raúl González tiene recorrido en la primera división donde ha militado en equipos como el Sonsonate, Dragón (fue campeón en el 2016), Universidad, Pasaquina, Chalatenango y el Once Deportivo.