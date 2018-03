Raúl García necesita ayuda para tratamiento contra el cáncer

Rául "Pichi" García, exportero de Águila y selección mayor, tuvo una recaída en su salud y necesita ayuda urgente para costear un tratamiento médico fuera del país, según informó hoy su esposa, Doris de García.El cáncer en el estómago que le fue detectado a inicios de este año ha vuelto a complicar su salud. Cuando estaba cerca de volver a los trabajos de preparación de porteros de selección mayor, el instructor volvió a tener complicaciones de salud."De repente le dieron dolores fuertes y yo me preguntaba por qué tan fuertes. Lo llevé de nuevo a oncología, donde los doctores que lo operaron la vez pasada, quienes lo quieren mucho, y le dijeron que el cáncer le había regresado. Lo operaron de emergencia y ahora que le están haciendo la quimioterapia dice el médico que la única solución es hacerle un transplante de células", explicó Doris de García.De acuerdo con Doris, hay un plazo de tiempo que se debe cumplir para que el exguardameta pueda ser atentido médicamente y esa intervención debe ser fuera del país."Esas células del transplante las congelan acá, pero no le pueden hacer el transplante. Para hacer el transplante hay que llevarlo a España. Estábamos viendo precios. Me han dado dos meses para poderlo llevar. Si no vendrá otra quimioterapia y no la soportará. Ese tratamiento es para sacar todas las céulas malas y luego meterle las buenas. Con eso la persona puede vivir muchos años. Necesitamos un estimado de $75 mil. Eso es lo que gana el hospital", apuntó.Antes de que este padecimiento le fuera detectado, García trabajó como preparador de porteros de selecciones nacionales. Estuvo de cerca con la selección de fútbol playa, combinados juveniles y selección mayor.El último trabajo que hizo para la FESFUT fue en un amistoso que la selección sub 20 disputó en febrero de este año, en Miami, contra Estados Unidos. Desde esa ciudad tuvo que ser trasladado de emergencia al país para ser intervenido médicamente y le detectaron el cáncer.