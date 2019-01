Raúl Díaz Arce: “la MLS ya no es una liga para ir a retirarte”

Rodolfo Zelaya pasó a formar parte del listado de jugadores cuscatlecos que han militado en la MLS, la primera liga del balompié de Estados Unidos. El exatacante albo, tras fichar con Los Ángeles FC, se sumó a una nómina en la que figuran jugadores como Mauricio Cienfuegos, Ronald Cerritos y Raúl Díaz Arce.

Y fue precisamente Díaz Arce quien habló con EL GRÁFICO sobre la llegada de Zelaya. El ex delantero de la azul y blanco cree que Fito tendrá que trabajar para adaptarse pronto a las exigencias deportivas que implican jugar en MLS.

"Si él se cuida y compenetra creo que puede rendir. Si él llega a trabajar y a cuidarse, la gente va a hablar de él bastante. Los salvadoreños en Los Ángeles lo van a apoyar. La gente puede decir que esta liga es nueva o que realmente el nivel no es alto, pero ya cuando estás jugando te das cuenta de que sí", apuntó Díaz Arce en plática con EL GRÁFICO.

El ex atacante del Firpo lanzó un consejo para Zelaya, quien se incorporará desde este jueves al equipo de Los Ángeles.

"Si él trabaja para encontrar el ritmo será una pieza importante para Los Ángeles. Pero si no se enfoca en eso, va a lamentarlo porque no estará en los partidos frecuentemente. Sé que mucho jugador con nombre ha venido, pero no todos han triunfado. Piensan que esta liga es para retirarse, pero tal vez eso fue al principio. Cuando vinimos, tal vez se podía decir de esa manera. La MLS ha cambiado. Año con año ha ido mejorando", apuntó uno de los máximos goleadores con la camisa de la selección nacional.

Sobre lo que mencionó Zelaya de no volver a la selección, EL GRÁFICO consultó a Raúl Díaz Arce, uno de los máximos anotadores con selección mayor. "No quiero hacer ningún tipo de polémica. Pero el profesor De los Cobos debería decir las verdaderas razones por las que no llama a Zelaya. Es un jugador que hace falta, anota goles",indicó Díaz Arce.