Raúl Díaz Arce: “Sí tuve pláticas para dirigir al Águila”

Raúl Díaz Arce, exdelantero del Firpo, de selección nacional y de equipos de la MLS como el DC United, se sentó a platicar con la dirigencia del Águila para tomar las riendas del equipo emplumado, el cual alguna vez defendió como jugador. Estuvo cerca de llegar al banquillo migueleño, pero la parte financiera no lo permitió.

De acuerdo con el exseleccionado nacional, la petición económica hecha al Águila fue de acuerdo a lo que él cree que puede aportar al conjunto naranja y negro, pero no convenció a la dirigencia negronaranja, que finalmente se decidió por el uruguayo Daniel Casanova.

En esta entrevista con EL GRÁFICO, el "Toto" hace un recuento de esas negociaciones con Águila y opina sobre el futuro de la selección nacional.

Conocimos que estuvo cerca de venir a dirigir al Águila para el Clausura 2017, ¿Qué pasó al final? ¿Por qué no se concretó nada?

Sí, estuvimos platicando. Lastimosamente no pudimos llegar a un acuerdo. Me hubiera gustado llegar aportar esa experiencia que uno tiene. El Salvador necesita lo que uno va aprendiendo en un país que va creciendo en el fútbol (Estados Unidos). Vamos a seguir esperando para que la oportunidad se de. Tenemos que tratar de ayudar a levantar el fútbol salvadoreño.

¿No hubo cuerdo con Águila, por lo económico?

Sí, más que todo por lo económico, porque al final es cierto que en El Salvador no es como acá en Estados Unidos, pero uno tiene familia. Uno ha trabajado en el fútbol acá, desde que vine en 1996. No he hecho otra cosa más que tratar de prepararme, tratar de estar en esto. Uno tiene su experiencia y uno exige lo que puede valer. Uno sabe lo que puede dar o cómo uno puede aportar. Espero que más adelante las oportunidades aparezcan.

Hablemos de la selección, ¿cómo mira el paso actual de la selección mayor?

No te pudiera dar una opinión porque no la he visto mucho. Sé que el colombiano Eduardo Lara está encargado. No sé que clase de jugadores ha llamado para esta Copa Centroamericana. No sería justo de mi parte dar una análisis, porque no he visto jugar a la selección últimamente. Realmente no sé nada del nuevo técnico de la selección, no te quiero mentir.

No puedo dar una opinión si no lo he visto cómo trabaja. Clasificó a la sub-20 a la siguiente fase. Pero no te puedo decir qué clase de trabajo hace. Sé que tiene su nombre en Colombia, pero no puedo dar una opinión acerca de él.

En Copa la Copa Centroamericana El Salvador arrancará contra Costa Rica y cerrará contra Nicaragua, ¿cómo ve ese detalle?

Bueno, hoy en día no hay selección pequeña, realmente. Ya se vio que El Salvador cada vez que juega contra Nicaragua se ve en aprietos. Creo que no hay que menospreciar a Nicaragua. Ya se sabe que Costa Rica es una selección sólida, que año tras año ha ido mejorando. Por eso ha estado en los últimos mundiales. Yo creo que ese juego ante Costa Rica va a ser muy difícil. Se puede decir que Nicaragua pueden ser puntos fáciles, pero en la cancha no es nada fácil hoy en día.

En 2016, El Salvador quedó fuera de Rusia 2018, incluso cerró el año sin ganar. ¿Qué análisis hace usted de eso?

Creo que se debe hacer un plan de trabajo. Se le debe dar la oportunidad a cualquier técnico que trabaje. Al final pueden cambiar al técnico cada mes, pero si no hay una consistencia, realmente nunca vamos a mejorar. No se clasificó a la hexagonal y se puede decir que fue un fracaso, pero creo que a la misma vez todos los que estamos dentro del fútbol tenemos que saber que solo planificando y trabajando con sinceridad vamos a ver resultados.

Es el momento de sentarse para ver quién es la persona adecuada para que nos lleve a otro Mundial. Lo importante es que se de apoyo para que el proceso tenga buenos resultados.

Habiendo sido eliminados de Rusia 2018, ¿cree que es momento de comenzar un trabajo calificado para Qatar 2022?

Es momento de pensar en lo que se va a hacer. Comenzar después de Rusia 2018 ya será tarde. Siempre digo eso. Nosotros eliminamos a Jamaica en 1992, para Estados 1994. Pero luego de eso, Jamaica se preparó y para sorpresa de todos nosotros fue al Mundial de Francia 1998. Significa que ellos comenzaron a trabajar desde temprano. No dos años antes del mundial de Francia. Creo que si queremos ir a otro Mundial tenemos que comenzar a trabajar desde ya, y no después del Mundial de Rusia.

El mexicano Carlos Hermosillo dijo en 2016 que en el combinado salvadoreño ya no se veían referentes como usted o Mauricio Cienfuegos, ¿Qué opina de eso?

Es por lo mismo. Creo que el fútbol salvadoreño tiene que entender que trabajando las cosas van bien. Creo que eso hace falta hoy en día. Yo ahora no veo jugadores con carácter. Carecemos de eso. Mauricio o (Carlos) "Papo" Castro Borja creo que le daban ese carácter a la selección.

Hoy en día eso hace falta. Para eso los jugadores tienen que entregarse, tienen que ser sinceros y disciplinados para que el líder aparezca dentro de la selección. El jugador tiene que entender que siendo disciplinado las cosas pueden salir bien.