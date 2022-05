Raúl Albiol: "Ha sido triste pero inolvidable"

El defensa del Villarreal Raúl Albiol admitió la tristeza por haber quedado apeados de la semifinal de la Liga de Campeones ante el Liverpool pero también señaló que el partido de vuelta que disputaron este martes en La Cerámica y en el que llegaron a empatar la eliminatoria al ponerse 2-0 en la primera parte no lo olvidarán, lo mismo que el apoyo de los aficionados.



"Ha sido triste pero al mismo tiempo inolvidable para nosotros. Nos duele mucho por la gente y por el esfuerzo que ha hecho el equipo pero lo hemos intentado hasta el final. Nos duele no haberle podido darle a la genta la final que tanto quería", destacó el valenciano en declaraciones a Movistar Plus..



El central apuntó que pese a equilibrar la eliminatoria con esos dos tantos no se vieron en la final. "Sabíamos que era un partido largo, que quedaban 45 minutos aunque habiamos hecho lo más díficil pero había que continuar y ellos han apretado más. El 2-1 suyo nos ha hecho mucho daño. Hemos pagado el esfuerzo de la primra parte, ellos son un equipo muy físico, muy rapido y cuando se han encontrado con el 2-1 no hemos sabido reaccionar", asumió.



Albiol aseguró que "el camino" que han recorrido hasta llegar aquí ha sido "increible". "Ha habido muchas noches mágicas, esto es algo difícil de ver pero si el equipo mantiene el trabajo y el deseo podremos hacerlo", concluyó.