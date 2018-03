Ratifican a Hugo Ovelar con el Municipal Limeño

El paraguayo Hugo Ovelar, técnico del Municipal Limeño, ha tenido altibajos con los resultados en los últimos partidos, pero la directiva del equipo ha decidido darle el voto de confianza hasta que acabe el Apertura 2017.Más allá de los resultados, la salida del volante guaraní Insfran Britez generó incomodidad en el timonel suramericano, quien hace un par de fechas indicó que, "así como van las cosas", se podría ir en diciembre, a pesar que aún le queda un año de contrato.Sobre esa postura de Ovelar, el presidente del equipo mantequero, Martín Herrera, aseguró que ahora es complicado hacer movimientos en el banquillo, a seis fechas para el cierre de la fase regiular del Apertura."Yo soy el único que lo puedo destituir. Estamos evaluando el trabajo de Ovelar, pero en estos momentos estamos pensando que no conviene quitarlo. No hay cambio de ténicos", apuntó el dirigente del equipo santarroseño.Sin embargo, el titular de la dirigencia de Limeño indicó que si Ovelar se quiere ir en diciembre no habrá trabas para el paraguayo."No lo puedo tener a la fuerza. Si se va en diciembre, se va. Yo respetaría su decisión", apuntó Herrera.Limeño ocupa ahora la casilla 7 de la tabla de posiciones con 20 puntos y se mantiene en zona de clasificación a cuartos de final.En las seis fechas que restan los mantequeros deben enfrentar al Santa Tecla, Metapán, Audaz, Alianza, Águila y Sonsonate.