Ramos se defiende de acusaciones de dopaje: "Si en algo doy positivo es en mi trabajo"

El defensa del Real Madrid Sergio Ramos dio un paso al frente para defenderse públicamente de los señalamientos que realizó ayer el sitio Football Leaks, que destapó que el camero dio positivo en dos controles antidopaje.

"Obviamente tomaré medidas porque han intentado manchar mi nombre y mi estatus. Después de 15 años jamás me he negado a un control antidoping. Los que han puesto los papeles encima de la mesa saben que no hice nada ilegal. Si en algo he dado positivo en mi carrera es en horas de trabajo", señaló en zona mixta tras la derrota 3-0 ante Eibar, en declaraciones que recoge Marca.

"Llevo mucho tiempo en la cresta de la ola y disfruto con mi tabla... y al que le joda que se meta en agua", agregó el zaguero merengue, seguro ante los señalamientos de dar positivo en un control antes de la final de Champions League del año pasado y en otro en La Liga, en abril de este año.

Eso sí, reconoció que "es un tema complicado. Mi equipo legal saldrá ante estas acusaciones, ya lo hicieron ayer el Real Madrid y la UEFA. A lo largo de mi carrera profesional llevo más de 300 controles y nunca he incumplido nada".

También señaló que se enteró de la publicación de Football Leaks un mes y medio antes, lo que consideró una amenaza.