Ramos: “La victoria era fundamental”

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, analizó la victoria de su equipo frente al Inter de Milán (3-2), que calificó como “fundamental”, ya que, viendo la situación en el grupo, se jugaban “mucho”, y en la que participó con el que fue su gol número 100 con la camiseta blanca, sobre lo que reconoció que fue “bonito” que le reconozcan su aportación.



“Decían que ya nos tenían estudiados, pero seguimos sorprendiendo y es buena señal. Nos jugábamos mucho. Es un equipo que sabe bien a lo que juega, lo han sabido hacer, pero al final conseguimos un buen resultado que nos da tres puntos muy importantes y salir a por otros tres en el siguiente, la victoria era fundamental”, dijo en Movistar +.



“Es un poco de todo”, dijo sobre si sentían más alivio o satisfacción”. “Siempre que se gana el equipo recupera anímicamente la confianza. Te quitas las dudas que generen los malos resultados. Hay que salir a hacer lo que mejor sabemos hacer que es jugar al fútbol. Sabíamos que era una final, a vida o muerte, y contentos por los tres puntos”, continuó.



Con un 2-0 arriba en el m.33, el partido parecía encarrilado pero el Inter se repuso y logró empatarlo en el m.68 y no fue hasta el m.79 cuando el Madrid cerró la victoria gracias al gol del brasileño Rodrygo Goes.



“Cuando ves que te empatan el partido te la tienes que jugar, ir arriba y sumar todo lo que te quede y el equipo lo ha hecho. Nos la hemos jugado a una carta y ha salido bien. En la primera parte hemos perdonado”, comentó.



“Pesando tampoco. El fútbol tiene eso, cada día está más igualado, es más complicado defender a equipos con tanto nivel técnico. Estamos intentando recuperar esa solidez, esa contundencia defensiva”, dijo sobre la facilidad con la que reciben goles en lo que llevamos de temporada.



Un Sergio Ramos que con su gol de cabeza que supuso el 2-0, sumó su gol número 100 con la camiseta del Real Madrid: “No está mal (risas). Al final los récords son secundarios a nivel personal pero siempre es bonito que te reconozcan, 100 goles no se consiguen todos los días, mientras sirvan para seguir sumando victorias muy contento”, declaró.