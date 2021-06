Ramos: "Entiendo la decisión de Luis Enrique, no suma nada valorarla"

Ramos no quiso lanzar ningún mensaje en la rueda de prensa de despedida del Real Madrid, que pueda desestabilizar a la selección española en plena Eurocopa ni cerrarle puertas con Luis Enrique. Se mostró respetuoso y ya piensa en ganarse en el campo su regreso.





"Entiendo perfectamente las decisiones que toma Luis Enrique. No puedo entrar a valorarlo y no suma nada. Yo vuelvo a estar bien físicamente e intentaré mostrar mi mejor nivel para representar otra vez a mi selección, porque es algo que me apasiona", manifestó.





"Me entristece no poder estar en la Eurocopa, pero entiendo perfectamente la decisión y lucharé para encontrar mi mejor nivel", añadió.