Ramos: "Alianza siempre tuvo interés en mí"

En el primer semestre de 2019, el delantero puertorriqueño Héctor Ramos, quien antes jugó en Metapán y Águila en El Salvador, no tuvo equipo tras su paso por el fútbol de Malasia.

Se limitó a trabajar con la selección boricua para la última fase de Liga de Naciones de CONCACAF. Al final logró el acuerdo con la dirigencia de Alianza para volver a El Salvador.

Llegará el 29 de junio, tras gestiones que inició el exestratega de los paquidermos, Jorge Rodríguez, quien ahora dirige en Guatemala.

Ahora, Ramos toma al Alianza como un reto y espera estar a la altura de las exigencias que comprende jugar en un equipo que ha perdido dos finales consecutivas en los últimos dos torneos.

¿Cómo se ve en este regreso al balompié de El Salvador?

Contento de volver a El Salvador, ahora con Alianza. Es un club grandísimo, un reto más. Alianza es un equipo que siempre tiene expectativas altas. Siempre que he ido a El Salvador, lo he hecho con las mismas ganas de hacer las cosas bien y esta no será la excepción.

En 2016 fue su última intervención en El Salvador, con Águila. ¿Qué ha hecho desde lo futbolístico en estos últimos tres años?

Estuve por Asia, en Malasia, y en el equipo de Puerto Rico FC. Luego jugué con la selección de febrero a marzo de este año, que hubo competencia de Liga de Naciones CONCACAF. Me he mantenido en buen nivel en estos tres años. Espero que este regreso a El Salvador sea para bien.

¿Cómo se abrió esta puerta en Alianza?

El Alianza ha tenido un interés sobre mí desde hace años atrás, no solamente ha sido porque Zarco Rodríguez ha estado con ellos en estos últimos torneos. Él fue el que hizo este acercamiento, pero Alianza siempre ha tenido ese interés en mí. Desde antes había tratado de concretar mis servicios, pero lastimosamente por cosas de otros contratos no había podido llegar a un acuerdo con ellos. Ahora mismo, Zarco se comunicó conmigo. Estuvimos hablando desde enero de 2019. Hablé con el presidente del Alianza y me interesó mucho. Soy una persona a la que le gustan los retos. Alianza es un reto grande y por esa razón decidí regresar al fútbol salvadoreño.

Viene a un equipo que ha perdido dos finales al hilo. Tendrá que afrontar esa presión por el título en las filas blancas...

Claro que sí. Uno, pese a una buena temporada, no logra el título, pero así es el fútbol. Uno quiere y uno hace todo lo posible. Mi mentalidad es tratar de llegar a lo máximo, tratar de aportarle al club y a mis compañeros. Voy a dar mi máximo para ayudar a Alianza a llegar a ese título.

¿Cómo combinará esa estancia en Alianza con las convocatorias a la selección puertorriqueña en septiembre, octubre y noviembre de este año?

Estaremos representando a la isla, siempre. Esperemos que no tengamos ningún inconveniente para cumplir en las dos partes, Alianza es la prioridad ahora mismo. Cuando vengan las convocatorias, se verá qué haremos, pero como digo, mi mentalidad y esfuerzo está enfocado en Alianza.

Alianza tiene una agenda apretada en julio y agosto con los torneos Premier, Liga CONCACAF y el Apertura 2019. ¿Estará a tiempo para esas competencias, dado que llegará el 29 de este mes?

Sí, claro. Ya lo he hablado con la dirigencia de Alianza. Estamos trabajando personalmente. Siempre me mantengo haciendo cosas para sostener el nivel de cara a la pretemporada.

Jorge Rodríguez hizo las gestiones para su llegada, pero ahora el técnico albo es Wilson Gutiérrez. Tendrá que entender en corto tiempo lo que quiere el nuevo timonel. ¿Será factible?

Claro que sí y estamos a la disposición para acatar sus órdenes y hacer lo que haga falta para el equipo. En lo que tenga que acoplarme lo haré. Al nuevo técnico ahora lo voy a conocer, hay que acatar sus órdenes al pie de la letra y facilitarle el trabajo.

Ya he jugado con algunos compañeros de Alianza y con otros lo he hecho en contra. Eso es un punto a mi favor.

¿Conoce ya a Bladimir Díaz, delantero colombiano con el que tendrá que competir, sobre todo, por una plaza en el ataque?

Exacto. Sabemos de la calidad de Bladimir. Es un buen delantero, pero como digo, voy con la mayor de la fuerza, la mentalidad.

¿Se siente mejor usted solo en ataque o le es mejor con acompañante?

De las dos maneras. He aprendido a lo largo de los años a jugar de las dos maneras. No le he prestado atención a eso. Esa es la mentalidad.