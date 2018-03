Ramón Sánchez retoma las riendas del Firpo para el Clausura 2017

El técnico Juan Ramón Sánchez se incorporó a los entrenamientos de Luis Ángel Firpo luego de recuperarse de una operación en su rodilla derecha.Bastón en mano, Sánchez dirigió la charla con los jugadores del cuadro pampero luego de seis fechas en las que estuvo al frente del banquillo su asistente Rafael Mariona, que fue el encargado de la práctica en cancha.Según explicó Sánchez, no podrá dirigir directamente desde el banquillo en la octava fecha por recomendación médica, pero si estará en la grada para observar el trabajo del plantel taurino ante el Isidro Metapán."Ya estoy con los muchachos, pero todavía se me inflama (la rodilla). Ya estoy con en ellos aunque no al cien por ciento. Vine a motivarlos y agradecerles el esfuerzo que han puesto hasta la fecha, porque se han conseguido una buena cantidad de puntos", explicó Sánchez.Sánchez solo dirigió el primer partido que Firpo perdió por 5-2 ante el Águila en la fecha inaugural del Clausura 2017. Luego tuvo que ser operado."En este tiempo he estado enterado de todo lo que se hace en los entrenos y los partidos. El primer objetivo es clasificar a cuartos", dijo el entrenador.Juan Ramón Sánchez encuentra al equipo en la tercera casilla de la tabla de posiciones con 13 puntos y es uno de los escoltas del líder, el Alianza, que marcha con 16.