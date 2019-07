Ramón Sánchez : "Queremos que la afición de Chalatenango nos recuerde"

Juan Ramón Sánchez iniciará en Chalatenango su segundo proceso de formación de jugadores, así como lo hizo anteriormente en Juventud Independiente.



En Juventud Independiente, el nombre de del técnico nacional, Juan Ramos Sánchez, se hizo institucional. Es una referencia de ese equipo. Al hablar del equipo de San Juan Opico es casi obligado mencionar la labor de ese timonel.

Y cómo no hacerlo, si ahí formó a varios jugadores. Solo para mencionar algunas piezas que tuvieron el sello de Sánchez están Darwin y Óscar Cerén, Juan Carlos Portillo, Rodrigo Rivera y otros.



Ahora, tras ser designado como timonel de Chalatenango, Sánchez quiere dejar escuela en ese plantel. Su principal labor será con el primer equipo, pero también será un supervisor en reservas, femenino y niveles infantiles.

"Se me ha delegado la confianza de monitorizar todos los niveles. Veré las escuelas. Eso algo parecido a Juventud Independiente. Ya vamos a analizar los planes de trabajo que ellos (los técnicos de cada nivel) me van a presentar para poder mi opinión al respecto. Hago esto con mucho gusto para buscar una identidad. Pero no lo hago para que mi salario sea mayor ", indicó Sánchez.



Sánchez tiene claro que en un equipo como Chalatenango puede laborar en la formación, sin mayor presión por los resultados. Por eso asegura que hará con mucho justo ese trabajo.

"Nuestra idea es dejar algo acá que la afición recuerde, como en Juventud Independiente. Pero esta va con una ambición mayor, porque el departamento de Chalatenango es grande. Hay cantidad de lugares en los que podemos ir excogitando esos lugares. Buscamos esa identidad que se ha perdido en nuestro país. Vamos a intentar acercarnos a los lugares de Chalatenango lo más que podamos", aseguró el timonel.