Ramón Maradiaga estudia no apelar sanción de la FIFA y habla del fin de su carrera

Sorprendido pero tranquilo. Ramón Enrique Maradiaga no calló al conocer que ha sido inhabilitado por la FIFA para no ejercer su profesión de entrenador por dos años, después que lo encontraran culpable de omitir información a la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) por el ofrecimiento económico que hubo de parte de un empresario hondureño y de Ricardo Padilla Pinto a miembros de la selección mayor cuscatleca.

Aquel ofrecimiento de Padilla Pinto era para ganar a los canadienses o incluso perder por una diferencia no mayor de un gol en el último partido de la cuarta ronda de la eliminatoria mundialista rumbo a Rusia 2018.

"No tenía conocimiento. Me informó un periodista de la sanción. Fui a mi casa y revisé mi correo. Mi error fue no haber comunicado a la gente de la Federación (FESFUT) del ofrecimiento que me hizo el señor Padilla, quien era intermediario de un empresario de Honduras para ganar o al menos no perder por más de un gol. A Padilla le dije que no me involucrara y que mejor hablara con los federativos. Me aislé y ese fue todo mi error", dijo Maradiaga.

PODRÍA NO APELAR POR FACTORES ECONÓMICOS

El entrenador agregó que "yo me siento tranquilo porque no he hecho nada malo. No sé si voy a apelar porque hay un costo y no tengo la capacidad de pagar ese dinero que rondará los 4 mil dólares. Ahora simplemente voy a pensarlo y tengo tres días hasta el viernes para tomar la decisión pero quizá sea mi retiro de la dirección técnica del fútbol".

El exseleccionador de El Salvador en 2016 mencionó que la sanción económica que le han impuesto es muy fuerte.

"La FIFA me ha puesto una multa muy grande de 22 mil francos suizos, equivalente a 39 mil dólares. Y como no estoy en capacidad de pago, esto sería el cerrojo de lo que hice en mi carrera deportiva como jugador y entrenador. No puedo privar a mi familia y sacrificarla. Quienes me conocen saben que todo lo que he alcanzado es por esfuerzo, puedo ver de frente a cualquiera y no tengo de qué avergonzarme", declaró.

Lamentó truncar su preparación con el club Juticalpa. "No he hablado con ellos todavía, ahora que ya no soy parte del equipo porque la sanción es ejecutable a partir de ahora. Hablaré con ellos para que busquen el nuevo profesional que los dirigirá. De parte mía, no puedo pedirles una ayuda porque no trabajaré más para ellos y el club no está en obligación de apoyarme. No tengo mas que agradecerle a ellos el tiempo de trabajo y que lamentablemente se corta de esta manera".

NO QUISO HABLAR DE LA FESFUT

Maradiaga no quiso alborotar más el panal y evitó señalar a algún miembro de la FESFUT.

"No hablaré por otros, ellos sabrán si actuaron de buena o mala fe. Yo nunca hablo del plato del cual me serví, yo fui a trabajar con honestidad. Reitero, ellos sabrán si su intención era dañarme y cortar mi carrera pero no expresaré nada de un tercero, en este caso la Federación Salvadoreña", declaró.

En conferencia, le consultaron si se arrepentía de haber aceptado la oferta de dirigir a El Salvador en la eliminatoria.

"Siempre quise dirigir a una selección premundialista, se me presentó la oportunidad y me dejé llevar por el corazón y porque le siento aprecio a El Salvador porque tengo ascendencia de ese país. Pero llegando vi otro panorama. Hubo momentos en la competencia donde les dije a mis compañeros del cuerpo técnico que ya no quería seguir, nos reunimos varias veces porque no había buen ambiente pero me quedé. No quería dejarlos en el aire", finalizó.