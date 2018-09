Ramiro Rocca: “en todos los equipos he sido campeón goleador”

Ramiro Rocca, de 29 años de edad, siempre se movió en el círculo de equipos de la ciudad de Córdoba, en Argentina. Formado en las inferiores de Newell's Old Boys, ha destacado siempre como atacante.

Por eso muchos de sus amigos dudaron cuan él les dijo, en junio, que recibió una oferta para venir a El Salvador y que la había aceptado. Lo hizo porque creyó que esta liga podría servirle de trampolín.

Varios de sus amigos futbolistas que militan en Guatemala le explicaron que este fútbol es muy físico, pero él aceptó el reto.

Por ahora le está dando resultado, porque es el líder de goleo del torneo y quiere demostrar que puede anotar más.



¿Cómo te vas adaptando al fútbol salvadoreño en tu primer torneo?

En lo personal estoy contento porque en ocho partidos he podido marcar cinco goles en un fútbol salvadoreño que es muy físico, muy duro. Tendré que seguir trabajando para poder ayudar al equipo en lo que se pueda y si pueden venir mucho más goles será una bendición.

El domingo marcaste un gol a los 28 segundos de iniciado el juego, ¿qué recuerdo te deja haberlo logrado?

Fue muy rápido, no sé si se habrá marcado antes otro en menos tiempo, no lo sé.

¿Cómo evalúas el rendimiento del Chalatenango, que es antepenúltimo con ocho puntos?

El equipo está teniendo muchos altibajos, estamos cometiendo muchos errores que los estamos pagando muy caro, errores muy infantiles que en una Primera División no los podés tener. Pero vamos a trabajar en eso para seguir mejorando día a día.

¿Conocías a algún jugador que esté militando en esta liga?

No, no conocía a ninguno de acá. Sí tengo amigos que están jugando en Guatemala que me hablaron del fútbol salvadoreño, que es muy similar. Estoy contento de seguir acá y seguir trabajando y luchando para dejar al Chalatenango en puestos de clasificación y pelear los lugares de arriba.

Del último juego, todos los jugadores del Chalatenango se fueron rápido al vestuario tras el empate 2-2 contra Jocoro, ¿estaban tristes o molestos?

Nos fuimos muy calientes porque cuando comienzas ganando desde los 20 segundos... es que lo sueña todo equipo y es difícil lograrlo, pero tenemos errores infantiles. Sentimos que lo perdimos nosotros, pero el plantel está unido y está bien.

El próximo rival es el Isidro Metapán. De lo que ya has oído de ese equipo, ¿qué esperas?

No nos queda otra que ganar, no podemos dejar escapar más puntos en nuestra casa. El sábado tenemos que superar a Metapán como sea.

¿Qué tal sientes el ambiente en Chalatenango? Su gente, su afición...

Me siento muy cómodo, se puede vivir bien. La gente es tranquila, muy cariñosa. A todos los lugares a lo que vamos nos transmiten esa confianza y por eso tenemos que devolverle algo en la cancha y darles lo mejor.

Chalatenango es considerada una buena plaza. Cuando el equipo anda bien tiene buenas taquillas. Este torneo es todo lo contrario, ¿preocupa eso?

Sabemos que si ganamos la gente va al estadio. Ahora que las cosas no han salido bien, no está yendo. Nosotros sabemos que la gente de Chalatenango es muy apasionada y llena el estadio, por lo que me han contado, y que es muy fiel. Ese es el compromiso, tratar de que se llene nuevamente el Gregorio Martínez y lucir esos llenos como se merece esa ciudad.

¿Ya has salido antes como campeón de goleo en otros equipos?

Por suerte en varios clubes que he jugado he salido campeón y goleador y eso es un orgullo para mí porque trabajo fuerte para conseguir el gol. Siempre me esfuerzo para ayudar al equipo. Cada gol es una bendición extra para mí y si puedo ser el goleador este torneo será una bendición por ser mi primer torneo.