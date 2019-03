Hinchas agreden a entrenador Ramiro Cepeda en Guatemala 

El técnico argentino del Xelajú de Guatemala y ex del Alianza, Ramiro Cepeda, fue agredido este domingo por aficionados identifcados con el mismo club al que dirige, tras la derrota de los chivos 3-0 contra el Malacateco por la jornada 12 de la Liga Nacional de Fútbol de ese país.

Su equipo marcha octavo con 12 puntos y con complicaciones en la obtención de resultados favorables. La caída ante Malacateco trajo la agresión contra el entrenador argentino, de parte de algunos aficionados que estaban cerca de él al final del juego.

Se conoció que el suramericano pudo haber sido encarado por algunos aficionados del conjunto quetzalteco en el momento que brindaba declaraciones a medios.

El estratega argentino tuvo que ser auxiliado por los jugadores del Xelajú, quienes lo defendieron y lo condujeron hasta el interior del bus donde se transportó hasta la ciudad e Quetzaltenango.

José Carlos López, vicepresidente de Xelajú calificó el acto como "un hecho condenable". La directiva del Xelajú se pronunció sobre el hecho ocurrido en Malacatán y al final también confirmaron su despido.

VERSIÓN DEL DT

Ante la situación, esta redacción habló con el estratega sobre el episodio con estos hinchas. Cepeda lo asocia con el momento que vive el equipo en cuanto a resultados.

"Un tipo me empujó, pero estoy bien. Estoy tranquilo. Pero hay una negligencia de los clubes (Malateco y Xelajú). No habia nadie de seguridad a nuestra salida del estadio. Fue complicado. Tu equipo tiene que ser responsable de que vos entrés y salgás con comodidad de los lugares a los que vamos. El club Xelaju es responsable de que pasen cosas así", apuntó el estratega argentino desde Guatemala.

Sobre la posibilidad de interponer una demanda en tribunales comunes a sus agresores, Cepeda dijo que serán sus abogados los que se encarguen de esta situación y de tomar posibles acciones en contra de Xelajú, por no haber brindado la seguridad respectiva.

Para Cepeda, este momento tiene que ver con el hecho de que hace algunos días está negociando su salida del equipo superchivo, la cual se confirmó este lunes.

"No nos hemos puesto de acuerdo por cuestiones extras. Esta es primera vez que me pasa esto como entrenador. El tema de este torneo es el armado del equipo. Hubo algún tipo de negligencias que continuaron y que no tenían que seguir. Eran muy mediáticos y generaron problemas internos", apuntó.

EL FICHAJE DE FERREIRA

Por otra parte, Cepeda aseguró que el exzaguero central de Alianza, el uruguayo Darío Ferreira, no ha podido dar su aporte a las filas de los superchivos.

"Cuando jugó, lo hizo bien. Disputó las primeras fechas. En la cuarta fecha tuvo su primera suspensión. Ahí tuvo un altercado con el árbitro y le dieron cinco fechas (de castigo). De las 11 fechas que llevamos, solo jugó cuatro. Eso repercute, porque es uno de los jugadores que trajimos para hacer diferencia", dijo el estratega suramericano.