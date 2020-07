Ramiro Carballo: "hay que fortalecer la salud mental de los jugadores"

La crisis sanitaria que padecen actualmente los deportistas en nuestro país a raíz de la pandemia del COVID-19 es palpable, en especial a los futbolistas de cualquiera de las tres categorías profesionales donde las dudas del inicio de la temporada 2020-2021 y sobre todo el temor que existe por contagiarse de Coronavirus ha marcado un panorama sombrío en la salud mental de sus protagonistas ya que deben lidiar además con las preocupaciones económicas la cual van de la mano por el parón deportivo que se asomó desde el pasado mes de marzo.

"Es un punto delicado, a veces el ser humano piensa que todo es mecanizado y el dirigente deportivo debe entenderse que habrá variables en estos casos para el desenvolvimiento del jugador en la cancha. Hay que valorar también las diferencias que existen ya que a algunos les afecta más que a otros", destacó Ramiro Ernesto Carballo, ex futbolista profesional y psicólogo de profesión quien advierte que la falta de consolidar la salud mental entre los deportistas nacionales, especialmente en lo que representa al fútbol donde la práctica de consolidar la salud mental del futbolista es casi nulas.

"Las dudas que hay son muchas, saltan por el tiempo de no percibir un salario, por la duda de no saber cuándo comenzará la liga en lo que resta del año ya que por más que haya fecha de inicio hay dudas concretas por las condiciones que vive el país y la preparación autodidacta que cada jugador debe improvisar al hacer uso de la tecnología pero nunca es lo mismo el nivel de preparación", admitió.

Carballo posee 12 años de experiencia en el área de la psicología y aseguró que el dirigente de los equipos de la liga mayor deben comprender que los jugadores manejan muchas variables que pueden a la larga afectar su condición física y mental en momentos en que el miedo es una variable perenne.

"Las dudas o el miedo por no contagiarse es un tema indispensable que hay que tratar, debe haber un distanciamiento social pero se complica en la cancha y esa duda entra en el jugador, sabemos que no somos un país como los Estados Unidos donde la MLS es un ejemplo claro de cómo se debe manejar este tema; a los jugadores los han aislado y han hecho un campamento, eso genera en cierta medida una tranquilidad al jugador pero por los recursos que posee su liga, algo que no podría hacerse acá y es una variable que intervendrá en su rendimiento", aseveró.

El ex seleccionado nacional de 42 años afirmó que cada jugador responde a la ansiedad y al temor de distinta manera.

"Cada quien lo asimila de forma diferente, algunos lo pueden manejar y a otros les provoca ansiedad. Si no tiene vehículo para transportarse y el hecho de irse en un transporte colectivo para ir a entrenar incide en el rendimiento en la cancha ya que el temor por contagiarse es mayor", indicó el ex defensor de Alianza, San Salvador, Isidro Metapán, UES, Luis Ángel Firpo, Juventud Independiente y Municipal Limeño.

El profesional de la psicología reconoce que el jugador debe mostrarse solidario en la labor dirigencial por ayudarlo a no contagiarse ya que deben seguir los pasos a seguir para su seguridad sanitaria.

"La preparación dependerá de la iniciativa de cada jugador, tratar de hacer rutinas físicos gracias a la tecnología donde encontrará infinidad de rutinas para realizarlas. hay preparadores físicos que también han ayudado para desarrollar el estado físico, posiblemente no de la mejor manera pero es un intento."

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Ramiro Carballo aseguró que para alcanzar una sanidad mental en los 12 equipos de la liga mayor debe lograr un acuerdo pleno entre dirigentes y jugadores.

"El equipo debe proporcionar las condiciones de salud mental pero eso nace primero en casa. Las obligaciones del equipo sería proporcionar el transporte al jugador para mitigar cualquier duda o miedo, eso se mira en el sector público o privado ya que hay jugadores que se auxilian en ese caso para trasladarse a sus entrenos. El dirigente debe enfocarse en ese tema que se debe palear ya que desconoce las condiciones en que se encuentra cada jugador para poder afrontar las necesidades", admitió el ex seleccionado nacional entre 1999 y el 2007.

"En la calle lo único que se logra observar en el jugador es su conducta que muestra en la cancha donde la desobediencia es parte de la conducta manifiesta, posiblemente no sea por indisciplina, la mente debe estar bien antes que tu cuerpo te responda ya que si no se hace así no habrá un nivel de rendimiento óptimo ya que hay que ver que la parte económica es parte esencial para la vida familiar y su salud mental que pueda proveer las condiciones alimenticias a su familia."

Carballo lamentó que aún los equipos de fútbol en el país no reconozcan la importancia de contar con una persona que fomente la salud mental.

"Lo que sucede es que al psicólogo se le contrata solo para charla motivacionales y no para ejercer un trabajo integral, trabajar el aspecto de salud mental de manera permanente, eso se observa en otras ligas de otro nivel y en nuestro medio es un tema no tratable sobre el trabajo multidisciplinario ya que lo que estamos viviendo es algo inédito y un reto personal para superar este golpe duro de no salir con libertad y sin temor de la casa, no mostrar el afecto a sus seres queridos ya que cada ser humano lo asimila de distinta manera", reiteró.

Finalmente, Carballo Henríquez solicitó que cada dirigente tenga en sus manos un diagnóstico real de las condiciones de sus jugadores ya que no solo el aspecto físico muestra un parámetro total de sus condiciones futbolísticas.

"Es importante ser disciplinado en ese aspecto y que cada quien identifique su válvula de escape. Cada jugador puede identificar su zona de confort, hay que pensar no solo lo que nos preocupa por resolver las cosas de todos y menos lo de uno, lo individual no cuenta en nuestra prioridad personal, estamos afligidos en solventar los problemas de todos menos los problemas propios, tratar de hacer ejercicios de respiración, oxigenar el cerebro para poder pensar mejor, hay que buscar el mejor método de autoayuda para bajar los niveles de ansiedad", indicó.