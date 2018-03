¿“Rambo” de León está en quiebra?

El periódico hondureño Diario Diez publica en su portal werb una entrevista con el exseleccionado Julio César “Rambo” de León, quien jugó para el Municipal Limeño el torneo pasado, en la que se revela la difícil situación que está pasando.En Honduras, dicen que De León está "reventado" económicamente y el futbolista reveló que sus pretensiones siempre han sido modestas por lo que aclaró que él nunca quiso un castillo para vivir junto a su familia ya que no pretende darle a la gente una imagen de que tiene muchas posesiones."Hay que ser humilde, si no te funciona la tarjeta de débito y ocupás dinero pues que no te dé pena pedir, es simple", dijo a su entrevistador.De León dijo que él no es millonario; sino alguien que "lucha por su familia".En la entrevista se revela que el jugador fracasó en un proyecto de construcción de canchas y escuela de fútbol en Puerto Cortés que finalmente "tuvo que vender".De Léon juega actualmente en el Olancho FC de su país. Fue seleccionado desde 1999 y militó en equipos italianos como el Fiorentina, Parma, Torino y otros de Centroamérica.