Rakitic: "Vamos a luchar hasta el final"

El jugador del Barcelona Ivan Rakitic, autor del tanto de la victoria de su equipo ante el Athletic Club de Bilbao (1-0), aseguró que van "a luchar hasta el final" para levantar una liga que, según subrayó, será "difícil" de ganar.







En declaraciones a Movistar LaLiga, el centrocampista croata afirmó que los partidos, como el de este marte contra el equipo vasco, demuestran porque "es la mejor liga del mundo".







"Los partidos son muy igualado, muy duros, no ayuda que los estadios estén vacíos. Tenemos que prepararnos bien y estar a tope hasta el final. El Real Madrid es el favorito junto a nosotros, y vamos a luchar hasta el final", afirmó.







Tras este resultado, el Barça suma tres puntos más que el Real Madrid, que mañana tiene la oportunidad de recuperar el liderato si gana al Mallorca.







Sobre el partido contra el Athletic Club, Rakitic aseguró que fue un encuentro "muy duro" en el que a su equipo le "ha costado entrar" al encuentro.







"No es fácil. El Athletic ha defendido muy bien. Nos ha faltado tener más paciencia, pero son puntos que debemos mejorar. No es fácil después del parón. Con una gran victoria hoy, la mejoría va a ser muy importante", añadió.







Con el tanto contra el Athletic Club, el centrocampista balcánico se estrenó esta temporada como goleador. "Quiero dedicar el gol a mi mujer y a mis hijas que me han aguantado. Es la jornada 31 y he marcado el primero de la temporada. Estoy muy contento de ayudar al equipo", celebró.