Rafinha y Sarabia impulsan el doblete de Mbappé y el liderato del PSG

Sin duda, Rafinha y Sarabia se erigieron los protagonistas de un duelo que se puso pronto de cara para el equipo parisino gracias a la expulsión por roja directa de Loick Landre, que tuvo que salir del campo antes de tiempo por una entrada temeraria sobre Rafinha a los doce minutos.



Con un jugador menos, el Nimes perdió casi todas sus opciones de plantar cara al PSG, que en la primera parte acumuló ocasiones hasta que consiguió abrir el marcador. Primero, lo intentó Mbappé con un cabezazo desviado dentro del área; después, fue Ander Herrera quien pudo marcar, pero se encontró con una buena parada de Baptiste Reynet; y, a la tercera, tras un pase mágico de Rafinha que resolvió de manera magistral Mbappé, el PSG consiguió marcar.



Reynet consiguió achicó aguas con tres intervenciones más a disparos de Moise Kean, Idrissa Gueye y, de nuevo, Mbappé, que pudo hacer el segundo al filo del descanso. Después, tras el paso por vestuarios, ya no hubo piedad.



Como una apisonadora, el París Saint-Germain fue acumulando opciones y Florenzi fue quien pudo celebrar otro tanto para el equipo de Tuchet. Se aprovechó de una buena asistencia de cabeza de Sarabia, que después repetiría en el segundo gol de Mbappé. La estrella gala no falló un pase en profundidad excepcional del ex jugador del Sevilla y selló su doblete.



El mismo Sarabia se encargaría de redondear su noche perfecta con el cuarto tanto para su equipo. Con un zurdazo desde fuera del área, culminó su exhibición en una jornada en la que Jesé Rodríguez disfrutó de unos minutos tras sustituir a Mbappé en los últimos instantes del choque.



En el otro partido del viernes, el Stade Rennais se quedó sin opciones de ser líder después de pinchar en su visita al Dijon. Empató 1-1 pese a adelantarse en el marcador por medio de Martin Terrier a los 24 minutos. El guineano Mama Balde, en la segunda parte, arruinó la jornada al equipo de Julien Stephan, que dejó en bandeja el primer puesto al PSG.