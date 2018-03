Rafael Rodríguez: “Siempre denuncié lo de Sibrián y no me escucharon”

El expresidente de la comisión de árbitros de la FESFUT y exárbitro FIFA, Rafael Rodríguez Medina, aseguró que con anterioridad a su renuncia a ese cuerpo federativo, en 2015, Vilma Montes le reveló el acoso sexual que habría estado sufriendo de parte del instructor FIFA Rodolfo Alexánder Sibrián.“Por eso lo tenían que haber echado de la comisión. Yo me fui de la comisión por eso, porque yo le reclamé. Lo de su acoso es verídico cien por ciento. Uno no puede estar pudriéndose con esa manzana. Siempre denuncié eso en la comisión de arbitraje y nunca me escucharon. Ella se acercó a mí por la confianza”, apuntó Rodríguez.Indicó que Montes no es la única árbitro a la que Rodolfo Sibrián habría acosado. “Me reservo los nombres de las personas, porque ellas no nos han pedido que se haga público. Sé que incluso anda (tiene una relación) ahora con alguien del arbitraje”.“Si esto se hubiera sabido antes en esa esfera, CONCACAF y FIFA se hubiesen enterado y tomaban cartas en el asunto de oficio”, agregó.“Ahora CONCACAF puede y debe actuar de oficio. Por menos de esto se fue (Carlos) Batres (guatemalteco), que era de la comisión de arbitraje de CONCACAF. Batres se fue por un problema similar de acoso sexual”, apuntó.EL GRÁFICO también buscó la versión de otro expresidente de la comisión de árbitros, José Humberto Torres, pero aseguró que no podía opinar. “Desconozco, pero espero que esto se resuelva”, apuntó.