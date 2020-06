Rafael García ya firmó contrato con Municipal

El portero Rafael García, viajó en las últimas horas a Guatemala, para estampar su firma por un año de contrato con el Club Social y Deportivo Municipal, equipo con 30 coronas hasta ahora en el balompié chapín.

García fue presentado esta tarde como nuevo jugador del equipo rojo. Llega a ese plantel para ocupar el lugar que dejó el portero chapín, Nicolás Hagen, quien se fue al balompié europeo.

Solo hace una semana, el cancerbero charrúa se desligó de las filas de Alianza, para optar por el ofrecimiento laboral que le hizo el plantel escarlata, que será dirigido en el Apertura 2020 por el argentino Sebastián Bini, quien en 2007 jugó para FAS.

"Es un portero con prestigio, que seguramente va a venir a aportar mucho al equipo. Nos tocó jugar un juego contra Alianza, en julio de 2019, por la Copa Premier y ahí vimos a Rafael. Nosotros lo habíamos venido siguiendo desde hace un año a él. Desde la pretemporada para el Apertura 2019, cuando nuestro portero se iba a ir desde un primer momento a Bélgica, él fue una de las opciones. Lo empezamos a seguir desde ahí", apuntó el timonel argentino en charla con EL GRÁFICO.

Por su parte, García no quiso ahondar en detalles a su salida del equipo paquidermo, pero aseguró que iba a Guatemala por el bienestar de su familia.

" Tengo la fortuna de poder vivir de hacer lo que me gusta, que es jugar al fútbol. Este es mi trabajo. Muchas veces hay que tomar decisiones que son dolorosas, que incluso para nosotros como familia son así en ciertos momentos. Nos hemos visto perjudicados como jugadores por esta pandemia, por el formato de contratos que avala FESFUT y el interés por mis servicios de parte de Municipal ya venía desde hace mucho tiempo. Ahora, si no hay actividad, el jugador ni siquiera recibe un porcentaje de ingresos.En el momento (de decidir su salida de Alianza) se priorizó a la familia", dijo el guardavallas suramericano.

García jugó con la camisa de los albos desde el Apertura 2017. En el equipo de la capital salvadoreña ganó tres títulos en cinco finales que le tocó cuidar el arco albo.

"Lógico que cuando vine hubo algunos que cuestionaron mi llegada. Pero eso le pasa también a los grandes jugadores en el mundo. Entiendo que hay mucha gente que se pueda enojar, pero estoy tranquilo, porque he obrado bien y he dejado todo por el club. Si mañana me toca volver, lo haría. En su totalidad, la afición me ha respaldado, incluso hasta en los malos momentos ", dijo el portero uruguayo en charla con EL GRÁFICO

Ahora, en el equipo de la municipalidad guatemalteca, Gracía va a compartir camerino con el salvadoreño, Jaime Alas, quien ha sido capitán de ese plantel en los últimos torneos.