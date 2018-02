Rafael García, portero del Alianza, en el ojo de la prensa internacional

El uruguayo Rafael García, portero del Alianza, dijo sentirse bien por el hecho de que medios internacionales como ESPN retomaran la atajada del penalti que hizo ante el volante Edwin Benítez, del Audaz de Apastepeque, el pasado domingo.

ESPN Argentina retomó la acción de García y publicó en su web: "¿Quién no quiere a un arquero con estos reflejos? En la Liga de El Salvador, Víctor García (Alianza) le tapó un penal a Benítez (Audaz) y en el rebote mostró reflejos formidables".

#Video ¡Se lo van a disputar en el próximo mercado de pases! En El Salvador, este arquero tuvo dos reacciones magníficas primero con la mano izquierda y después con la derecha. https://t.co/3RncAA5U1g — SportsCenter (@SC_ESPN) 5 de febrero de 2018

Y destacó que García tapó primero con la mano derecha y luego con la izquierda, convirtiéndose en héroe para su equipo, que finalmente ganó 2-0.

FACTOR PSICOLÓGICO

Rafael García habló de la acción y destacó el hecho de tener que tomar la decisión en muy corto tiempo.

"La verdad es que fue un momento lindo, por la posibilidad de poder ayudar al equipo. Estábamos empatados en ese momento y tapar ese tiro nos permitió mantener a cero nuestro arco. Fue una decisión que tuve que tomar en el momento en que el ejecutante pateó", apuntó el cancerbero.

El portero albo calificó como un duelo psicológico la instancia del penalti. "Si bien el portero es quien menos oportunidades tiene para ganarlo, creo que la cabeza juega un papel fundamental en la toma de decisiones. Sabía que tenía que aguantar lo máximo que pudiera, pero a su vez también tomamos la decisión de cubrir uno de los postes del arco. Me salió bien porque me aguanté con el impulso. Si me la hubiera jugado un poco más, tal vez ya no me daba la oportunidad de frenarme", explicó.

Luego, el portero charrúa indicó que lo hizo sentir bien el hecho de que hubo medios internacionales y periodistas uruguayos que retomaron la atajada en el tiro de Benítez.

"No es algo que pase todos los días. Esta bueno que eso haya tomado relevancia para lo personal y el equipo. Eso toma trascendencia y va de la mano con el buen momento del equipo", finalizó.