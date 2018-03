Rafael García se gana los elogios en la portería del Alianza

El uruguayo Víctor Rafael García, portero del campeón Alianza, se convirtió en el mejor jugador de los capitalinos en el césped del estadio Ana Mercedes Campos de Sonsonate al no permitir que el equipo local le anotara en su portería y así guió a un esforzado triunfo ante los cocoteros.

"Creo que ha sido un triunfo merecido, lo de mi actuación queda en el criterio de los aficionados y los medios de comunicación. Siempre me preparo para dar lo mejor en la cancha y siento que el equipo ha mejorado en cada partido, por suerte logramos ganar un juego muy parejo y que gracias a Dios logramos solventarlo para seguir sumando en la liga", afirmó el meta charrúa.

Sobre su actuación que valió para salir con la meta a cero, García afirmó que "uno aporta lo mejor para el equipo, en lo particular me siento orgulloso de mi labor, hubo acciones que me exigieron pero que gracias a Dios solventé bien, fueron tres acciones que marcaron el partido y por eso me voy satisfecho de mi labor".

También aseguró que la mejor atajada que hizo en el partido ante los cocoteros fue el remate del volante Christian Sánchez comenzando el segundo tiempo.

"De los tres quites creo que me quedo con el primero (el de Sánchez) porque fue una pelota difícil de controlar porque antes picó sobre el terreno y se elevó, por lo que me dificultó controlar su trayectoria y al final pude rechazarla a córner, fue un tiro difícil de rechazar", rescató García.

Finalmente el meta aliancista dijo sobre el duelo del próximo domingo en el estadio Cuscatlán ante Águila que "es un juego importante para nosotros que debemos encararlo con mucha responsabilidad. Hay que festejar hoy y descansar para que mañana (hoy) comencemos a preparar ese partido el cual buscaremos agenciarnos los tres puntos".