Rafael García: "Preferiría no estar en el once de CONCACAF y que Alianza pasara de ronda"

El portero del Alianza Rafael García ocupó, a criterio de CONCACAF, un lugar en el equipo ideal de la fase de octavos de final de CONCACAF Liga de Campeones. El charrúa fue el único del equipo salvadoreño incluido en ese once regional.

En el juego de vuelta ante Monterrey, el cancerbero suramericano detuvo un penalti a Nicolás Sánchez, para que su equipo siguiera buscando un boleto a cuartos. Pero en la segunda ocasión le fue imposible detener el tiro desde el manchón de penalti al capitán regiomontano.

Sobre esa inclusión en el equipo ideal de octavos de final de la competencia regional, EL GRÁFICO habló con el guardavallas uruguayo.

"Me deja contento eso, pero no me enfoco mucho en lo personal. Soy consciente de lo que se genera. Agradezco las distinciones, pero me hubiera gustado no estar en ese once y que Alianza hubiera pasado. Esa es la realidad. Pero bueno, también valoro la distinción, la agradezco, en este caso a CONCACAF", indicó.

"Para mí, es una responsabilidad extra, porque me obliga a seguir trabajando y dando ese extra para seguir mejorando y ayudando al equipo", añadió el portero charrúa.