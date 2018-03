Rafael Burgos y Benji Villalobos: cara a cara después del clásico

SAN SALVADOR. Como una jugada contingencial. Así resumen Rafael Burgos y Benji Villalobos el choque que tuvieron en el clásico nacional 230, el pasado sábado, por el cual el delantero tigrillo salió expulsado y el portero del Águila quedó con una cortada en su rodilla.

Tanto el ariete felino y el portero aguilucho sostienen que no hubo mala intención por parte de ninguno de los dos protagonistas.

"Siento que no fue una jugada para expulsión, estábamos jugando bien, había espectáculo en el encuentro y tengo muy claro que fue una jugada en la que Raúl Renderos me devuelve el balón con un pase a profundidad, yo no me percate que Benjí salió por la pelota, tampoco lo escuché, fui al balón, cuando lo vi ya era demasiado tarde e incluso él me pasó llevando. Me paré en él pero no fue mi intención lastimarlo", explicó Burgos.

Villalobos tampoco considera que el fasista tuvo intención de causarle alguna lesión. "Creo que Burgos no tuvo intención de lesionarme, fue una jugada del partido, es verdad que me dejó la herida y tuvieron que realizar una sutura", subrrayó el portero.

"Si observan en video la jugada se darán cuenta que no hay mala intención, incluso Benji me externó lo mismo, me dijo incluso que consideró que no había razón para la expulsión. Somos amigos (con Benji) y le pedí disculpas en el momento", señaló.

ESPERA ESTAR EL MIÉRCOLES

Villalobos pasa la página de lo sucedido y apunta su esfuerzo para estar listo el miércoles, cuando el Águila enfrente al Sonsonate en suelo cocotero.

"Hemos hablado con Rafa de lo sucedido y no pasa nada. Ahora espero estar disponible para el juego del miércoles, donde tenemos que hacer mejor las cosas que ante el FAS", detalló.

Villalobos recibió cuatro puntos de sutura en la rodilla y aún desconoce si estará recuperado para ver minutos ante los cocoteros, ya que el lugar de la cortadura es una zona complicada para tener una recuperación pronta.

"El problema es que la cortadura es donde hace flexión la rodilla. Me molesta un poco para caminar pero consideró que puedo estar disponible para jugar. Quizá lo mejor era que me cocieran de una sola vez el sábado anterior, porque cuando me estaban colocando las grapas, la grapadora ortopédica se daño por eso dos no quedaron bien colocadas", amplió el portero.