Rafa Márquez vuelve a entrenar con Atlas tras ser señalado por lavado de dinero

MÉXICO. Cuarenta días después, Rafael Márquez volvió a las canchas. El defensa, referente del fútbol mexicano y capitán de la selección de México, se reincorporó a los entrenamientos del club Atlas de la primera división local tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro estadounidense, informó el equipo este lunes.

Márquez, de 38 años, no se presentaba a las prácticas de los Rojinegros desde el pasado 9 de agosto, cuando la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) lo incluyó en una lista de individuos que actuaron como prestanombres o testaferros del narcotraficante Raúl Flores.

Dos días después de ser sancionado por Estados Unidos, Márquez leyó un comunicado en que negó tener relaciones con Flores y anunció que se separaría del equipo mientras limpiaba su nombre.

"Así como he encarado mi carrera como profesional, hoy en día, en mi partido más difícil, intentaré esclarecer todo esto en cuanto se pueda y sea el Rafa Márquez que ustedes conocen", aseguró. “Aclaro que nunca he participado en ninguna de estas organizaciones que se me han mencionado o que se han ventilado en diversos medios de comunicación".

Atlas informó que el capitán del “Tri” sólo estará entrenando "a fin de mantenerse en forma para cuando llegue el momento de su regreso a las canchas".

"Para Atlas es una gran noticia el saber que nuestro capitán y futbolista ejemplar de la selección mexicana se reincorpore al grupo", indicó el club en un comunicado. "A la par de reintegrarse a las actividades del primer equipo, Rafael Márquez continuará el proceso legal acompañado de sus familiares, abogados y amigos, muchos de los cuales están en este club".

Márquez no juega en el torneo Apertura desde la tercera fecha, cuando Atlas cayó 3-2 ante Toluca el 6 de agosto.

Los Rojinegros han perdido cuatro partidos desde entonces y no ganan desde la segunda jornada. El equipo es candidato a perder la categoría para la próxima temporada.

Márquez ha cumplido con una destacada carrera con clubes como el Barcelona español, el Mónaco francés y Red Bulls de Nueva York.

Este año celebró dos décadas jugando con la selección mexicana y aún sueña con jugar un quinto Mundial con México, que recientemente se clasificó para Rusia 2018.