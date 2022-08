Rafa Márquez sueña con ser técnico de la selección mexicana

Además de su trayectoria en la Selección Mexicana, Rafael Márquez también es conocido por lo que hizo con el Barcelona, club en el que ya es director técnico del equipo B, donde se está desarrollando como director técnico hasta llegar algún día a la Selección Mexicana.

“Siendo mexicano creo que la ilusión sí está y el sueño de poder ser entrenador de la Selección Mexicana. Hoy en día están muy claros mis objetivos, que es seguirme desarrollando, ir aprendiendo, estoy en un puesto que me puede dar mucho aprendizaje y hasta que no tenga esas garantías, no sabemos cuándo. Ojalá algún día pueda tener esa oportunidad”, declaró el ‘Káiser’ para TUDN.

Rafa se mostró concentrado en su papel como entrenador del Barca B, por lo que no está muy actualizado en los temas de la Selección Mexicana, “Es poco lo que se escucha de Selección y porque uno se enfoca en lo que tiene que hacer. Un trabajo que lleva más tiempo que el que te llevaba como futbolista. Entonces no suena tanto”, comentó.

Así como el Barcelona es un gran formador de futbolistas, también lo es de entrenadores y Rafael Márquez quiere seguir los pasos de gente como Luis Enrique y Pep Guardiola.

Son ejemplos para mí. De estar en un lugar privilegiado que pocos pueden llegar. No todos lo consiguen, pero obviamente tengo la idea de seguir el camino de cada uno de ellos. Estoy consciente de la gran potencia para poder seguir aprendiendo como entrenador y después poder ser entrenador, pero también diferente”, finalizó.