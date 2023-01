Rafa García: sus sensaciones en Águila y los motivos de su salida en Alianza

Rafa García durante el calentamiento previo a un partido amistoso entre su equipo el Águila y el Platense en el Toledo Valle. Foto: Julio Umaña, El Gráfico

Rafa García, el arquero uruguayo-salvadoreño dejó huella en el fútbol nacional y logró tres títulos vistiendo la camiseta de Alianza pero su salida fue inesperada pero lógica al decidir fichar por el Municipal de Guatemala durante la pandemia.



Y es que en aquel momento, la continuidad del torneo y la incertidumbre sobre los salarios de los futbolistas era un tema que preocupaba a todos los que dependían de el deporte para su sustento en el país. Ante esto, el guardameta consolidado como uno de los máximos referentes bajo los tres postes de Alianza, optó por salir del país.



Tras su debut en pretemporada contra Platense, el portero se refirió a los motivos de su salida en plena pandemia de 2020.



"La realidad es que nunca nos quisimos ir. Tocó irnos en medio de una pandemia en una situación complicada y por distintos motivos no pudimos volver antes", reconoció Rfa García.



De hecho, tras su salida fue que Alianza decidió apostar por el fichaje de Mario González, ahora consolidado en la portería del equipo paquidermo.



Agregó que "tuve que rescindir mi contrato en Honduras para resolver algunos temas personales en Uruguay y en Águila me hablaron, entendieron la situación. Desde las negociaciones hasta el día de hoy me han dado todo el apoyo".



COMPETENCIA CON BENJI



Ahora García peleará por la titularidad contra Benji Villalobos, el veterano portero aguilucho que se ha convertido en un referente bajo la portería y eso es bueno para la escuadra migueleña.



"Benji tiene una gran calidad. Pero detrás también viene Joya que es otro portero con grandes cualidades; día con día es una competencia, no solo partido a partido. Tengo que estar al cien por cien pero es bonito porque todo eso le va a ayudar al equipo", comentó Rafa.



Águila empató el fin de semana en partido de pretemporada pero dejó buenas sensaciones en algunos aspectos y en otros todavía tiene tiempo para mejorar. "Estamos trabajando por mejorar y llegar de la mejor manera a la temporada", concluyó García.