Rafa García, del Alianza: "Nuestro enfoque es ganar la liga"

Luego del empate por 1-1 ante Limeño, por fecha 13, Rafael García, cancerbero de Alianza, valoró que el arco rival se abrió de nuevo. Fue a través del cobro de un penalti de parte del colombiano Bladimir Díaz. El portero charrúa valoró que el equipo sigue en primer lugar, sitio en el que, a su juicio, Alianza debe terminar al cierre de fase regular.

El suramericano, en charla con EL GRÁFICO, dejó en claro que el objetivo del equipo capitalino es lograr el título en el Clausura 2019.

¿Qué valoración se hace en frío tras el empate ante Limeño por 1-1?

Creo que termina siendo un punto valioso, sobre todo, por cómo se dio el primer tiempo. Por momentos, la pasamos mal. Sabíamos al rival que nos íbamos a enfrentar, duro y complicado, que se hace fuerte en su casa. Viene desde la primeras posiciones no por casualidad, sino que con base al trabajo.

Fue un partido con un tiempo para cada equipo. Ellos en el primer tiempo fueron superiores. Luego, nosotros hicimos el desgaste en el segundo tiempo y fuimos superiores. Creo que termina siendo un empate justo, aunque nos queda el sabor amargo, porque al final tuvimos alguna chance para poder ganar.

¿A qué conclusión llega luego de que en los últimos dos juegos no se ha podido sumar de a tres?

No se puede sumar de a tres, pero creo que es importante no perder. Mientras uno sume, está siempre en la pelea. Nosotros estamos en la primera posición y estamos obligados a terminar ahí. Interesa terminar primeros, porque a la hora de llegar a las etapas finales queremos tener la ventaja deportiva que todos saben que es importante en juegos parejos. Hay que seguir por ese camino. Nuestro objetivo es salir campeones el 26 de mayo.

¿Hasta dónde valoran en hecho de seguir en el liderato?

Positivo y para eso está conformado este equipo, para estar primeros. Algo a destacar luego del juego ante Limeño, es que pudimos convertir, luego de juegos, incluidos los de Copa, en los que no habíamos podido. Creo que se abrió nuevamente el arco a favor nuestro. Hay que aprovecharlo para el próximo juego volver a la victoria.