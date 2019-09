Rafa García: "Sabemos los puntos débiles del Águila"

Tras sufrir un golpe en la cabeza en la serie contra el Tauro por la Liga CONCACAF, el portero uruguayo de Alianza, Rafael García se reporta listo para el partido ante el Águila, por la fecha ocho del Apertura 2019.

El guardameta argumenta que la pausa por juegos de selecciones le ayudó a recuperarse completamente de sus dolencias y, ahora, su enfoque es sacar a cero la portería en el choque estelar de la jornada de la primera división.

"Me vino bien este parón de fecha FIFA, me permitió recuperarme y ponerme bien, incluso en el partido jugado en Panamá todavía andaba con secuelas, pero como dije, por suerte este parón me sirvió", señaló.

Sobre el encuentro ante el campeón nacional, programado para este próximo jueves por la noche en el estadio Cuscatlán, García no quiso ahondar en los detalles tácticos con los cuales los albos saldrán a buscar una victoria.

"Águila es un equipo a respetar, ellos tienen su metodología, su forma de trabajar, la cual nosotros la respetamos porque tenemos que enfocarnos en los nuestros, no quiero entrar en detalle de lo que hará Águila, eso solo lo maneja la interna, nosotros sabemos cuáles son sus puntos altos y sus puntos débiles, entonces nos enfocaremos en hacer bien las cosas para conseguir los tres puntos", dijo.

Lo que sí hizo el guardameta charrúa es señalar una virtud del Águila. Para García, los dirigidos por Carlos Romero son buenos en el ataque directo y vertical, aspecto que puede dañar mucho al esquema aliancista.

"Una de las virtudes de Águila es el ataque, tenemos que estar bien atentos en eso, es un equipo que le gusta atacar rápido, muy directo y estará en nosotros estar concentrados".

García insistió en que el choque Alianza - Águila será muy atractivo para los ojos del aficionado, por eso, enfocarse en mantener el orden táctico será clave para la consecución de los tres puntos, objetivo principal de los dirigidos por el colombiano Wilson Gutiérrez.

"Los partidos con ellos son bastantes apretados, con lo que propone cada equipo y creo que no va ser la excepción. Lo más importante será enfocarnos en nosotros, estar atentos en defensa y tratar de aprovechar las oportunidades que tengamos para hacer la diferencia", concluyó.