Rafa García: “No sabía ni dónde estaba”

Rafael García se vistió de héroe, como ha sucedido ya en muchas otras oportunidades. Estuvo atento y seguro contra Tauro, cuidó el cero atrás para Alianza, en la ida de octavos de Liga CONCACAF, y se repuso de un fuerte impacto a la altura de la ceja izquierda.

Cuando se disputaba el minuto 61’ tuvo un choque accidental con el delantero Jair Catuy, quien se llevó la peor parte porque se retiró del estadio a una clínica por un golpe en su hombro izquierdo.

También Rafa quedó mal, perdió la consciencia unos minutos, tuvo un corte en la ceja y necesitó de seis puntadas. El partido tuvo así una interrupción obligada de nueve minutos. Se repuso y continuó en cancha, cuando su técnico Wílson Gutiérrez aún no había efectuado ninguna sustitución. Eso sí, lo hizo con un vendaje.

Al cierre del encuentro, en la zona mixta, el portero uruguayo nacionalizado salvadoreño, contó a Deportes Grupo LPG que perdió parcialmente la consciencia unos minutos.

“Algo molesto, fue un corte muy grande pero ahora tranquilo y a esperar cómo evoluciona para estar mejor. Me estoy enterando por vos que estuve tanto tiempo, en el momento el golpe me durmió porque no sabía ni dónde estaba pero pude recuperarme, no sabía que habían sido muchos minutos pero lo importante es que seguí jugando”, apuntó.

El 2-0 a favor para su equipo en la ida de los octavos de final de Liga de CONCACAF solo da confianza, no es motivo para confiarse.

“Es muy buen resultado, positivo, sabíamos que Tauro no sería rival fácil porque ellos nos conocían y vendrían preparados, creo que hicimos un partido inteligente. Si hubiésemos aprovechado otra el resultado pintaría mejor pero es ventaja porque no nos convirtieron y trataremos de cuidar esa ventaja en Panamá la próxima semana”.