Rafa Fuentes, de portero a preparador en este Apertura 2018

El ex portero Rafael Fuentes, ahora de 37 años de edad, es el nuevo preparador de cancerberos en el Sonsonate para el Apertura 2018, rol que estrena en su carrera como deportista tras colgar los guantes de manera oficial en el Clausura 2017 con el Alianza.

Fuentes admitió que se siente “agradecido con el profesor (Juan Ramón) Paredes por la confianza depositada. He estudiado antes para esto. Sé que soy nuevo y que mi experiencia como jugador activo me ayudará para mi labor”, externó con orgullo el ex portero capitalino que militó en 10 diferentes equipos de la primera división salvadoreña.

Sobre la oportunidad de formar parte del cuerpo técnico de los cocoteros para el Apertura 2018, Fuentes dijo que “la verdad es que emigré a los Estados Unidos (tras salir del Alianza) donde jugué tras mi retiro de las canchas en ligas de allá, pero me quedó la sensación que podía aportar más, aunque de otra manera y no como jugador activo. Por ello decido regresar”.

Fuentes tomó el curso clase D (para técnicos principiantes) que impartió AEFES y luego fue llamado por equipos de segunda división para que les ayudara. “Trabajé con Marte Soyapango como preparador de porteros y a la vez pude enseñarles el oficio a niños. Eso me motivó para seguir. Estoy contento de llegar a Sonsonate y espero aportar mucho”, afirmó el veterano portero nacional.

Sobre su compromiso con Gustavo Vega, Luis Chamagua y Rodrigo Artiga, Fuentes aseguró que “es una grata experiencia interactuar con Gustavo (Vega), con Luis (Chamagua) en este nuevo rol que el fútbol me brinda. Espero que también que Rodrigo (Artiga) asimile todo lo que estaremos trabajando, es un buen prospecto en las reservas”.