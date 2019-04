Rafa Burgos, sobre el paro en los entrenos: "Si no hacemos algo ahorita, después será más difícil"

El delantero salvadoreño del Firpo, Rafael Burgos, habló en el programa radial de EL GRÁFICO (Güiri Güiri al Alire) sobre el anuncio del paro de entrenamientos en el equipo y la necesidad de recibir pagos para solventar la crisis en el plantel.

"El comunicado es por parte de los jugadores y cuerpo técnico. Si no hacemos algo ahorita que no ha terminado el torneo, después será más difícil. El cuerpo técnico va a muerte con nosotros y por eso nos armamos de valor", manifestó el exseleccionado nacional.

Asimismo, dio detalles de la deuda: "Conmigo ya van para dos meses y medio, otros van para tres meses. Solo hemos recibido abonos de 100, 200 dólares... No habíamos querido decir nada por la situación en que estamos (peleando por descender)".

Burgos, ex del Alianza, Sonsonate o FAS, añadió que ante las demandas del plantel, "el presidente (Modesto Torres) no se nos acerca. El señor que va a comprar el equipo nos da fechas (el mexicano Juan Carlos Gutiérrez) y nunca viene. A veces jugadores después de los partidos andan pidiendo para pasajes".

Y sobre la posbilidad de ayudar administrativamente a los pamperos en caso de acabar el certamen sin pagos fue enfático. "No (firmaría un finiquito), nuestras familias viven de esto. No tenemos para estar viajando, tenemos que pagar comida, dar para la casa, no podemos regalar nuestro trabajo".

"Ahorita lo que nos está respaldando es la fianza que tiene (el Firpo) en la FESFUT. También está (la opción de) la demanda y así perderían la categoría. Una categoría no es lo que vale la deuda que tienen", analizó.