Rafa Burgos comparte protagonismo con Ronaldinho en el “Joga Bonito”

El campamento "Joga Bonito", en el que Ronaldinho compartió cancha con 400 niños salvadoreños, contó con la presencia de Rafael Burgos, actual delantero del FAS, que sin quererlo se convirtió en protagonista de la jornada deportiva.

El actual jugador del FAS acudió para ver en vivo al exjugador del Barcelona y declaró que aprocechó porque se trata de una oportunidad única.

"Es imposible no venir a ver a una gran estrella del fútbol. Nos ha alegrado y enseñado mucho a través de su fútbol. Es un privilegio tenerlo en el país y no se me podía escapar la oportunidad", dijo Burgos.

Pero lo que no imaginaba el atacante era que las personas que asistieron al evento aprovecharon para pedirle fotos y el accedió con mucha humildad.

"Me siento feliz de compartir y que las personas reconozcan mi trayectoria", declaró.

El atacante aseveró que el legado del astro brasileño inspiró a muchos futbolistas de la actualidad y espera que otros niños salvadoreños sigan sus consejos y logren brillar en el fútbol.