Rabiot: "No dependemos de Mbappé"

El centrocampista francés Adrien Rabiot negó que su selección tenga dependencia del delantero Kylian Mbappé, aunque reconoció que es su "mejor arma".

"No creo que dependamos de Kylian, pero es verdad que es nuestra mejor arma. Nuestro papel es ponerle en las mejores condiciones, pero también tenemos otras posibilidades ofensivas", dijo el jugador del Juventus de Turín.

Asentado en la titularidad con Francia, Rabiot aseguró que atraviesa "el mejor momento" de su carrera porque está jugando bien con su club y con la selección.

"Desde que llegué a Italia estoy trabajando mucho físicamente y eso me permite evitar bajones durante los partidos. Eso me ha hecho mejorar, ya no tengo esos momentos de bajón", indicó.

Rabiot estuvo ausente durante unos años de la selección después de criticar al seleccionador, Didier Deschamps, pero el jugador aseguró que nunca ha estado distanciado del técnico.

"Incluso antes de 2018 tenía buenas relaciones con él. Durante dos años no tuvimos contacto, pero cuando volví hablamos y las cosas van bien. Me comprende cada día mejor, conoce mi personalidad, creo que nos hemos acercado", dijo.

Rabiot alertó del peligro que puede suponer Inglaterra, su rival en cuartos de final, una selección que tiene características similares a las de Francia.

"Tienen mucho talento en las bandas, unos laterales muy ofensivos, un centro del campo que se proyecta mucho, algo muy similar a lo que hacemos nosotros", destacó Rabiot, que consideró que Francia "tiene maneras de crearles peligro".

"Lo que puede marcar la diferencia es el balón parado. No podemos cometer los mismos errores que hicimos contra Dinamarca", señaló.