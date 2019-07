Rabiot: "El Juventus está un paso por encima del PSG"

El francés Adrien Rabiot, nuevo centrocampista del Juventus Turín, consideró este martes que el equipo turinés está "un paso por encima" del París Saint Germain, en su rueda de prensa de presentación como nuevo juventino.



"El Juventus es un club muy prestigioso. Está un paso por encima del PSG y es también por esto que lo he elegido. Ganar la Champions es complicado, hace falta experiencia y el Juventus la adquirió en estos años con las dos finales", afirmó Rabiot, durante su presentación oficial como nuevo jugador del conjunto de Turín.



El centrocampista francés, que dejó al PSG tras siete años y 19 trofeos nacionales, explicó que su decisión fue fruto también de los consejos de su excompañero en el club parisino Gianluigi Buffon, con el que además podría reencontrarse en el Juventus Turín.



"Buffon me dio muchísimos consejos y me habló muy bien del Juventus. Me dijo que uno o dos años en el Juventus me harían crecer mucho más que otros años en otros clubes. Le escuché porque tiene mucha experiencia", afirmó.



Llega al Juventus Turín tras quedarse al margen del PSG en los últimos seis meses, como decisión del club para castigar su voluntad de no renovar el contrato, que expiró el último 30 de junio.



"Ha sido un período complicado a nivel deportivo y emotivo. Pero estaba preparado para eso, ahora quiero cambiar página. Me habría gustado cerrar mi etapa de forma distinta, pero no dependía solo de mí", dijo.



Rabiot, que vestirá la camiseta número 25, la misma que llevó en su etapa en el PSG, explicó que todavía no ha tenido la oportunidad de hablar con el técnico Maurizio Sarri, pero se mostró convencido de que es el hombre correcto para llevar al Juventus al éxito.



También informó de que su posición favorita es la de volante izquierdo, y expresó su alegría por reencontrarse en el cuadro turinés con su compatriota y excompañero en París Blaise Matuidi.