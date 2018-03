Danny Vladimir Torres llegó al Alianza procedente del Atlético Marte en 2012 y se ganó a la hinchada e incluso la cinta de capitán, pero a pesar de sus 191 encuentros con la elástica blanca, no fue renovado para este Apertura. Entonces el Sonsonate le dio la bienvenida.Tras sus vacaciones, y en el aranque de pretemporada con el cuadro verde, Torres finalmente habló de su salida del cuadro albo.Estoy muy alegre de estar acá, creo que desde que la directiva me contactó me dio unas condiciones muy importantes por las que decidí venirme acá. Ahora ya en el primer entreno, recibiendo a los nuevos compañeros, me siento muy cómodo.Espero que continúe así y pueda estar acá no solo uno, sino muchos años y espero que ya en la cancha tanto el grupo como mi persona podamos responder y que todo marche de la mejor manera.Claro, la parte dirigencial me contactó cuando dijo que iba a ser una parte muy importante en el equipo el tener muchos jóvenes, que iba a ser un buen mix entre experiencia y jóvenes y lo más importante es que hay un equipo que tiene hambre de correr y trabajar bien.Nada más el director deportivo, "Tigana" (Milton) Meléndez, me comunicó que ya no seguía en el equipo porque se me venció el contrato y no me iban a renovar. Fueron las simples palabras de él y nunca más nadie me brindó ninguna explicación, pero lo importante es que ya hay un equipo, aquello es historia y ahora a defender estos colores.La verdad es que me sorprendió porque la parte técnica me ofreció mi continuidad...Sí, a lo largo del torneo me ofrecía que continuara, pero no sé, la parte dirigencial tomó otra decisión y la otra parte es que el presidente del equipo (Lisandro Pohl) se puso a hablar como pretextos de mi salida, pero yo fui claro y dije que en ningún momento tuve problemas con él ni nadie del cuerpo técnico, sino que la decisión la toman ellos. Hasta ahí. Quisieron dañar mi imagen como jugador, pero gracias a Dios aclaré esos problemas y ahora vengo acá y esta directiva me da un buen recibimiento.Será algo especial, por los años que estuve ahí, siento ese cariño de la gente, siempre me escribieron, siempre me respaldaron en cuanto a la decisión que ellos tomaron, que sabían que no era algún mal mío sino de parte de ellos (dirigencia), pero hoy vengo acá a dejar una huella y darme a querer con esta afición y lograr una buena historia en este equipo.