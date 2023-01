Quique Setién, tras victoria sobre Real Madrid: "Hemos hecho un gran partido"

El entrenador del Villarreal, Quique Setién, comentó tras superar al Real Madrid (2-1) en La Cerámica, que su equipo hizo un "gran partido" y agradeció las palabras de su homólogo, el italiano Carlo Ancelotti. en las que reconocía el mejor juego de su rival.

"Es verdad que hemos hecho un gran partido y agradezco las palabras Ancelotti, creo que hemos sabido sufrir cuando habido que sufrir, y sobre todo, hemos intentado hacer nuestro juego para buscar la victoria. Hemos buscado el área rival y intentar controlar el potencial de ellos en la mayoría de las ocasiones", indicó en rueda de prensa.

"Es verdad -agregó-, que ellos de la nada sacan ocasiones, pero yo creo que nosotros hemos tenido muchas más, por lo que la victoria es merecida".

Setién aseguró que el equipo está "avanzando y buscando esa buena línea de juego", pero se mostró "especialmente contento" porque los futbolistas están entendiendo muchas cosas que quieren inculcar en el equipo.

"Hay posiciones en las que estamos colocando jugadores que nunca habían jugado en ellas y eso es más complicado. Tenemos a Gerard jugando arriba, tenemos a Coquelin y Capoue intentando adaptarse a esas nuevas posiciones. Vamos creciendo y la verdad es que estoy muy contento porque vamos viendo y cómo va creciendo el equipo", dijo.

En el tema de las manos en las áreas y los penaltis comentó que: "yo lo veo como Ancelotti, y aunque no he visto ninguna de las dos acciones desde donde estoy, supongo que es una apreciación complicada para los árbitros, pero es cierto que estas jugadas generan muchas tensiones y dudas".

"No sé cómo lo puedes resolver, pero creo que esas manos seguramente no generan tanto peligro como para que se piten. Creo que ni los jugadores ven el balón y creo que son demasiado premio para lo que significan. Creo que con las manos cuando sean claras se ven enseguida, y si no lo son, son evidentes que no son", añadió al respecto.

Respecto a la reacción del equipo tras las dudas iniciales y el rehazo de la afición en los primeros pasos dijo que él es "un hombre de fe" y esperaba que el equipo reaccionara así.

"Los comienzos no fueron sencillos, hubo un shock importante en el club de los jugadores con la llegada de un nuevo técnico que quiere cambiar las cosas cuando las cosas iban bien. La verdad es que eso cuesta pero esta es una plantilla con una calidad extraordinaria, por lo que sabía que poco a poco iríamos creciendo y mejorando para que el equipo compitiera como lo está haciendo", comentó.

Además, de la clasificación y el puesto de Liga de Campeones que podría ocupar al final de la jornada apuntó que es verdad que ahora llevan tres victorias seguidas y hace que estén estar arriba pero cree que lo importante es "llegar fuerte a la recta final del campeonato, ya que es ahí donde nos vamos a jugar el campeonato".