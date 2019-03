“Quiero ser un referente del Chalatenango”

El delantero colombiano Cristian Gil Hurtado se ganó a fuerza de goles la confianza del cuerpo técnico del Chalatenango. Su siguiente objetivo es convertirse en el hombre gol del equipo y llegar con los norteños hasta las últimas instancias del Clausura 2019.

¿Cuál es tu valoración en el campo individual y colectivo tras finalizar la primera vuelta del Clausura 2019?

El equipo ha realizado una buena primera vuelta gracias a Dios y al trabajo del profesor Misael Alfaro. El trabajo del profesor ayuda en lo táctico y físico, en lo individual, poco a poco se me van dando las cosas, no he ganado nada todavía, pero lo hecho, suma al grupo. Sin el grupo nada es posible.

En el campo individual la afición te reconoce tu aporte por la suma de tres goles. ¿Te imaginabas a estas alturas de tu torneo debut sumar tres goles?

Te seré sincero: no. Yo quería jugar y el profesor Misael me ha dado la oportunidad. Me ha dicho: divertite en la cancha, le agradezco porque siempre me ha dado esa alegría, esa motivación.

¿Cuál es tu principal apuesta para la segunda vuelta del torneo?

Seguir haciendo bien las cosas, con la ayuda de Dios y del grupo. Si Dios lo permite, seguir marcando goles.

En los últimos partidos te hemos visto ingresando como sustituto en el segundo tiempo, lo hacen para dar la sorpresa a los rivales.

Es decisión técnica, él (Alfaro) sabe cómo me puede utilizar. Yo lo que quiero es jugar y seguir haciendo bien las cosas para el grupo, mi familia y la afición que siempre está en el estadio apoyando.

¿Te has propuesto alguna cantidad de goles en este torneo?

Mi viejo (papá, Cristian Gil Mosquera) me ha dicho que no diga eso. Veremos cuántos me regala Dios.

¿Cuál es la principal apuesta en el campo colectivo a las puertas del arranque de la segunda vuelta del torneo?

Llegar lo más lejos posible. El profesor siempre ha dicho que se debe trabajar bien en la semana para sacar buenos resultados los fines de semana. Nos vemos en semifinales o en la final, uno como jugador lo puede decir, pero es el transcurso del torneo el que nos dará los resultados. Lo que Dios quiera.

Todos hablan que el equipo toca bien el balón y tiene llegada, en tu caso particular, no eres delantero, pero los goles han llegado.

Estamos jugando... el profesor Alfaro nos metió ese chip de saber jugar bien. Es lo más importante. Soy un volante por afuera, no soy ‘9’, a veces el profesor me utilizó de ‘10’. En las posiciones que él me ha puesto me he sentido cómodo. He ayudado al grupo y me siento bien con mis compañeros.

¿Te gustaría convertirte en un referente del equipo norteño?

Sí. Claro que quiero ser un referente, quiero ayudar a mi equipo, sin ellos no hay nada posible. Con Boris (Morales) hemos hecho un buen torneo, es un chico que tiene diez torneos (en primera) y míralo como juega, eso motiva, estar con más jóvenes. Con la ayuda del profesor, todo saldrá adelante.

Hoy enfrentan al Municipal Limeño, equipo que al igual que ustedes está dando la sorpresa en el torneo al ubicarse en la cuarta posición.

Vamos a un partido difícil ante un rival que corre, mete y sabe jugar bien a la pelota. Llegarán a nuestra casa y a igual que como ante el Alianza (triunfo 2-1 la jornada pasada), cada partido es diferente, pero el cuerpo técnico nos ha metido que en casa nos debemos de dar a respetar. Será un buen partido, esperamos que los tres puntos se queden en casa.

¿Qué consejos te da tu padre para encarar tu torneo debut en primera división, una liga que él conoce bien?

Son a diario los consejos, me dice que sea humilde y que trabaje al 100, como uno entrena así juega, hablo con él porque él jugó en primera división, es uno de mis ídolos. Con su ayuda puedo hacer bien las cosas.