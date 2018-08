“Quiero saber cómo inscribieron al Audaz si todavía tiene deudas”

El hondureño Milton Palacios, exjugador del Audaz, confirmó que el cuadro vicentino aún no le ha pagado y mantiene el reclamo por un monto de $10 mil, por los cuales ha demandado al equipo ante la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

El hondureño Palacios y el argentino Cristian Sánchez Prette demandaron al equipo de Apastepeque antes que iniciará el torneo Apertura 2018. Prette lo hizo ante la FIFA.

El futbolista catracho explicó en el programa radial Güiri Güiri al Aire que hace 20 días estuvo en El Salvador para ver si le cancelaban la deuda, pero no llegó a un acuerdo con los representantes del equipo salvadoreño.

“Anduve por allá y me quisieron dar una 'papadita' (una cifra menor a la deuda) que no vale la pena. No hemos quedado en ningún acuerdo y fui a la Federación (FESFUT) con mi representante y pusimos la demanda. Yo quiero saber cómo inscribieron al equipo si nosotros no hemos firmado el finiquito”, expresó Palacios.

Milton Palacios también reveló detalles de la salida de su excompañero de equipo Cristian Sánchez Prette, en el Clausura 2018. “Sánchez Prette dejó el equipo, se fue por ellos. Estaba decepcionado, no miraba dinero y él tiene familia”, expuso Palacios.

Palacios confimó que ya no tiene contrato con el equipo. “Yo les dije: 'dénme lo que ustedes puedan, pero tampoco me van a dar $2 mil. Si hubieran dado unos $6 mil yo no hago relajo, aunque esto no es relajo, es la verdad. Jugué en Europa y me extraña lo que está haciendo la Federación en El Salvador”, reforzó.

El presidente del Audaz, Juan Pablo Herrera, fue elegido el martes 31 de julio como vicepresidente de la FESFUT, en el comité ejecutivo que estará a cargo entre 2018 y 2022.