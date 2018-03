“Quiero que el Chalate sea patrimonio del departamento”

Fernando Alas, presidente del Chalatenango, negó que haya un acuerdo de ceder de inmediato la categoría a nuevos administradores, y se limitó únicamente a manifestar que hay un "acercamiento bastante avanzado".

El pope fue claro en señalar que, de formalizarse la negociación, sería una cesión y no venta de la categoría: “tuvimos un diálogo (con los jugadores) llegamos a cuerdos importantes en relación al futuro del equipo, fui categórico: en ningún momento significaré una piedra de tropiezo en el camino y desarrollo normal del equipo, en el transcurso del día (martes) tendremos importantes decisiones que posteriormente socializaremos”.

Añadió: “quiero que el equipo sea declarado patrimonio del departamento. No me interesa el dinero, por eso no pensamos en venta de categoría, sería cesión, solamente hay acercamiento, son personas con la buena disposición de apoyar al equipo”.

Sobre la deuda de casi tres meses, dijo que “soy capaz (de cancelarla), no me he pronunciado, lo que pasa es que no he tenido el tiempo suficiente para buscar apoyo. Ayer (lunes) me llamaron para decirme que no estoy solo, yo no me declaro incapaz. Media vez lleguemos a los acuerdos se cancelará. Tenemos que dialogar con las personas que quieren tomar al equipo”.

Mientras que Francisco Peraza, expresidente y apoderado legal del equipo, se desmarcó de cualquier decisión que tome Alas en la cesión del equipo, porque está desligado del conjunto norteño desde diciembre de 2016.

Peraza, que está suspendido por la FESFUT de toda actividad ligada al fútbol, detalló que “desde el 13 de diciembre de 2016 le cedió los derechos del equipo por tres años, no tengo nada que ver en las decisiones actuales”.