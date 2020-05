"Quiero demostrar al Peñaranda que todos conocen"

Raúl Peñaranda sabe que no tuvo su mejor rendimiento el pasado Clausura 2020. Anotó un gol en los 11 partidos que duró el certamen y ha reflexionado mucho al respecto. Por ello, aseguró en esta charla con EL GRÁFICO que ha trabajado durante la cuarentena para llegar en las mejores condiciones para la próxima temporada.

El colombiano ve con agrado los refuerzos que ha realizado el equipo y echó un vistazo también a los movimientos de sus rivales. Por ello, destaca que se ha propuesto hacer un borrón y cuenta nueva porque él mismo destaca que "quedé en deuda" y para ello su aspiración es pelear por el título con el FAS.

¿Cuál es tu balance del pasado torneo sobre tu participación?

Para mí fue un torneo que quedamos en deuda, tanto mi persona como el equipo. Siento que no se consiguieron los objetivos trazados, hay que ver también que el torneo no se terminó y que apenas el profe (Jorge) "Zarco" (Rodríguez) acababa de llegar y solo dirigió un partido y lo ganamos. En lo personal, como lo he dicho, quedé en deuda con el equipo, sabía de todo lo que se esperaba de mí, pero la junta directiva y cuerpo técnico tomaron la decisión de dejarme en el equipo y me han dado la confianza para que continúe y espero retribuir.

¿Qué te pasó, por qué no llegaron los goles?

Estas rachas pasan, pero lo más importante es no bajar la cabeza. Los únicos que no bajan su rendimiento son Cristiano Ronaldo y Messi, de ahí todos pasamos por un momento así y me tocó en el torneo pasado con FAS. Ahora quiero dejarlo atrás y demostrar al Raúl Peñaranda que todos conocen.

¿Qué te parecen los fichajes de otros equipos como Alianza, Metapán, Águila?

Muy lindo porque el fútbol quiere sobresalir. He visto los movimientos de los demás equipos y se han reforzado muy bien ellos y se el objetivo claro que tienen. Esperamos que esto comience para encararlos.

¿Ves la posibilidad de jugar el torneo a puerta cerrada debido a esta situación del COVID-19?

Uno como jugador lo que más quiere es ver a la gente en el estadio, es el jugador número 12. Ellos dan motivación grande, pero en medio de esta situación sabemos que es complicado que esto pase, tanto para nosotros como para los dirigentes porque sabemos que se vive de las taquillas. Hay que esperar a ver cómo evoluciona esta pandemia para ver las opciones de iniciar el campeonato.

¿Qué te parecen los fichajes que ha realizado el FAS?

A todos nos ilusiona el equipo que se está armando, con jugadores que ya saben lo que es ganar un título, jugar finales. Para eso se está armando el equipo, para encarar esos compromisos que podamos tener, esperamos complementarnos bien y llenarnos de mucha alegría con victorias en el próximo torneo.

¿Qué te has trazado para el próximo torneo?

Dar mi granito de arena, ayudar con goles. Sabemos que el objetivo del equipo es el título, eso no es secreto y en lo personal aportar con goles que es para lo que me trajeron al FAS. No me voy a comprometer a decir que seré el goleador del torneo pero sí quiero trabajar para llegar gol porque tengo la convicción y la fe que este torneo me saldrán las cosas.

¿Qué les dijo el cuerpo técnico sobre este nuevo equipo?

Con ellos no hemos hablado mucho. Cada quien está en lo suyo resguardando esta situación, su salud, alistándose de la mejor manera. Pero cuando todo esto se reanude el profe (Jorge Rodríguez) nos dirá qué es lo que quiere. Nosotros estamos pendientes del equipo y vemos un plantel con buenas características y que darán muchas cosas, esperemos que todos lleguen bien.

¿Les dieron un plan de trabajo para este período de cuarentena?

El preparador físico, René (Ramírez) ha estado bien pendiente de todos nosotros, nos ha mandado trabajos para realizar en el grupo (de WhatsApp que tiene el plantel) y nos pregunta cómo vamos, qué estamos haciendo y eso es bueno porque hay interés en uno para trabajar.

¿Cómo vas pasando esta cuarentena?

Primero contento porque esta situación de la pandemia la voy pasando con mi familia, quizá sin ellos me hubiese vuelto loco. Trato de disfrutar el mejor momento con ellos, jugando con los niños. También hago mis rutinas de ejercicios todos los días.

¿Qué te cuenta tu familia sobre cómo se vive esta pandemia en tu país, Colombia?

Siempre mantengo la comunicación con mi familia, con mis amigos y la situación está compleja porque van como 16 mil casos positivos y es preocupante. Ha muerto muchas personas y la verdad que nos preocupa porque tenemos nuestra familia allá.

¿En tu colonia, cómo se vive esto?

Gracias a Dios que todo está bien. Los vigilantes desinfectan los vehículos y eso da tranquilidad junto a los vecinos, pero siempre tenemos que estarnos cuidando.