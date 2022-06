¿Quiénes han sido los goleadores de la sub-20 hasta la fecha?

La selección sub-20 de El Salvador se encuentra disputando el premundial CONCACAF, luchando por los objetivos de clasificar a la Copa del Mundo de la categoría y los Juegos Olímpicos París 2024.

Algo que caracteriza al equipo dirigido por el técnico Gerson Pérez es su capacidad ofensiva. La escuadra cuscatleca genera muchas ocasiones de peligro, y logra finalizarlas.

Desde los fogueos hechos en marzo contra Guatemala, pasando por la Dallas Cup y el torneo UNCAF, los amistosos ante México hasta las primeras dos fechas del premundial de CONCACAF, la Azulita solamente en un partido no logró anotar un gol.

Es decir, de quince partidos disputados, la selección ha logrado abrir el marcador en 14 juegos, y en esos 14 encuentros, el combinado nacional ha anotado 33 goles.

Otra de las características de esta selección salvadoreña, es la capacidad de no tener solamente a un goleador, y contar con múltiples variantes en ataque.

Catorce futbolistas distintos han logrado marcar en estos catorce encuentros, siendo el líder en anotaciones el delantero centro Andrés Rivas.

El joven atacante que milita en el Godoy Cruz del fútbol argentino ha estado presente en todo el proceso de Gerson Pérez, empezó siendo suplente y sus actuaciones le han dado mérito para ser titular en el premundial de CONCACAF.

Rivas logró marcar una anotación en la Dallas Cup, y en el torneo UNCAF marcó un doblete en la final ante Costa Rica. En el premundial marcó un gol ante Aruba y provocó un autogol ante Guatemala.

Javier Mariona es otro de los goleadores del equipo. El extremo lleva cinco dianas, las mismas que Rivas, sin embargo, hay que destacar que Mariona no ha estado en todos los torneos que ha participado la Azulita.

El atacante estuvo presente en los dos encuentros que la selección disputó ante Guatemala en marzo pasado. Ambos partidos terminaron con un empate por la mínima, y Mariona fue el responsable de los goles para los salvadoreños en esos duelos.

Luego de esos amistosos, Mariona no estuvo presente en la Dallas Cup ni en el Torneo UNCAF, pero regresó para los amistosos ante México, a pocos días del premundial. El extremo marcó en uno de esos juegos.

Javier volvió a marcar con la selección nacional hasta la segunda fecha del premundial de CONCACAF, cuando la escuadra cuscatleca se midió ante Aruba.

Mariona entró de cambio al minuto 61, para sustituir a Mayer Gil,y fue el responsable de marcar el tercero y el cuarto gol de los salvadoreños. El partido acabó con un marcador de 1-4 a favor de los centroamericanos.

Otro de los goleadores del equipo es el capitán de la selección, el volante Harold Osorio. El mediocampista que milita en el Alianza ha marcado cuatro dianas en todo el proceso de Gerson Pérez. Osorio ha participado en la Dallas Cup, en el torneo UNCAF y en el premundial, siendo su gol más reciente ante Guatemala.

Isaac Esquivel y Mayer Gil han marcado tres goles cada uno, Jeremy Garay y Hamilton Benítez han conseguido marcar en dos ocasiones, y Mauricio Cerritos, junto con Ronald Arévalo, César Orellana y Alexander Romero, han conseguido anotar por lo menos una vez. Todos han sido convocados para disputar el premundial.

El único futbolista que ha marcado gol en la era de Gerson Pérez y que no se encuentra disputando el premundial es Diego Barahona. El lateral marcó ante Tigres en la semifinal de la Dallas Cup, pero no viajó a Honduras porque no obtuvo el pasaporte salvadoreño a tiempo.