¿Quiénes conformarán el Grupo de la Muerte?

Siempre, en todos los sorteos, hay una combinación de países que despierta entre el público de la gala un "oh" de estupor. Es lo que provocan las bolillas al formar el Grupo de la Muerte, todo un clásico mundialista que hoy tendrá con seguridad una nueva versión. Brasil, España, Japón y Suecia.



Es una posibilidad que podría darse hoy en el sorteo: "¿Os imagináis que este grupo de la muerte fuera verdad? Menudo mundial nos esperaría", escribió el miércoles el español Carles Puyol sobre una foto subida a Twitter poco después del ensayo general del "show" en el que participará el campeón de 2010.

En uno de los ensayos del sorteo del Mundial #Rusia2018 han salido estos grupos ficticios. Os imagináis que este grupo de la muerte fuera verdad? Menudo mundial nos esperaría. pic.twitter.com/evPdmoVaFn — Carles Puyol (@Carles5puyol) 29 de noviembre de 2017



Solo era una prueba, pero en realidad podría ser aún peor, pues en lugar de Japón también podría entrar en ese grupo Australia, actual campeón de la Confederación Asiática.



En Rusia habrá ausentes ilustres como Italia, cuatro veces campeona mundial; Chile, actual titular de la Copa América, o Estados Unidos, potencia de la Concacaf. Pero para el futbolista uruguayo Diego Forlán, otro de las estrellas que sacarán bolillas en la gala, el nombre es lo de menos.



"En Brasil 2014 le tocó a Uruguay en el grupo con Inglaterra, Italia y Costa Rica y pasamos Costa Rica y nosotros", señaló el delantero en el Kremlin. "En un Mundial no cuenta la historia o el nombre, en un Mundial hay que jugar", añadió el que fue Balón de Oro en Sudáfrica 2010.



El charrúa sabe bien de lo que habla, pues en aquel torneo en África, Uruguay llegó a semifinales después de superar junto a México un grupo en el que quedaron eliminados el anfitrión y Francia.



A partir de Francia 1998 la lucha se hizo más feroz, ya que solo avanzan dos equipos por zona. Rumanía, Inglaterra, Colombia y Túnez era el grupo con mejor ranking, pero la España de Raúl y la Bulgaria de Hristo Stoichkov quedaron eliminadas entonces ante la pujanza de Nigeria y Paraguay en un complicadísimo Grupo D.



En Corea/Japón 2002 no hay duda: Argentina, Inglaterra, Suecia y Nigeria conformaron un Grupo de la Muerte de libro. El drama lo vivió entonces la Albiceleste, que dirigida por Marcelo Bielsa partía como gran favorita al título y quedó fuera en primera ronda.



Cuatro años después, en Alemania, los argentinos volvieron a quedar encuadrados en una sección terrorífica junto a Holanda, Serbia y la Costa de Marfil de Didier Drogba, pero en esa ocasión los sudamericanos avanzaron hasta cuartos de final. Italia, Ghana, República Checa y Estados Unidos les disputaron no obstante el título grupo más difícil.