¿Quién es Walmer Martínez, el refuerzo de la selección mayor?

Walmer Martínez es una de las sorpresas de la selección para los partidos de eliminatoria en junio. Y es una grata novedad para el técnico Hugo Pérez, que desde hace meses maneja la posibilidad de incluir al atacante en la lista de jugadores seleccionables para la azul y blanco.

¿De dónde proviene este jugador? Walmer Martínez nació en Santa Cruz, California. Fue ahí donde se formó como futbolista y poco a poco ha ido encontrando los espacios para desarrollarse, hasta llegar a los oídos de la FESFUT y el cuerpo técnico.

De padre hondureño, con quien no tiene contacto desde hace años, pero de madre salvadoreña originaria de Victoria, Cabañas, el atacante destaca que se siente identificado con sus raíces cuscatlecas.

Martínez agrega que "yo hice una prueba con el Sacramento Republic y alguien que me vio jugar me contactó con el profesor Hugo Pérez, con quien después de comunicarme me di cuenta que teníamos muchos amigos en común".

A Martínez lo contactaron en marzo pasado y era una de las posibilidades para reforzar a la selección que disputó el Preolímpico pero los papeles y el pasaporte no salieron a tiempo.

"El profesor habló conmigo de esa posibilidad pero el pasaporte no salió a tiempo. Ahora la FESFUT me ha ayudado con el proceso y ha sido más rápido", agregó el jugador.

Martínez confiesa que su posición natural es de delantero centro o como extremo. "Hugo Pérez charló conmigo hace una semana y me preguntaba que dónde me siento más cómodo. Le dije que en una de esas posiciones".

La selección de El Salvador desde hace varios años ha lamentado la falta de un delantero centro que le ayude a romper la falta de gol y Martínez podría tener esta responsabilidad en el nuevo proceso a cargo de Hugo Pérez y su experimentado cuerpo técnico.

La página oficial del club destacó tras el fichaje del salvador que "Martínez fue invitado al Hartford's Invitational Combine, donde se desempeñó lo suficientemente bien como para ganarse una invitación al entrenamiento de pretemporada".

Sobre sus antecedentes, Martínez se graduó de la División II Cal State-Monterey Bay en 2019. En su temporada senior, anotó 13 goles, siendo el segundo con más anotaciones en la Asociación Atlética Colegial de California.

"A pesar de jugar solo dos temporadas con los Otters, terminó su carrera segundo en asistencias (16) y quinto en goles anotados (17). Martínez ha jugado para los equipos Santa Cruz Breakers FC y Des Moines Menace de la USL League Two", agrega la página de su nuevo club.