¿Quién es Julen Lopetegui y cómo llega a ser técnico del Real Madrid?

ulen Lopetegui jugó en el Castilla. Luego entrenó al filial. Jugó en el Real Madrid del 89 al 91. Le faltaba el cromo del primer equipo. Y cumplirá un desafío. También entrenará al Real Madrid tras su breve paso por la selección española.

La opción Lopetegui es el resultado final de un intenso proceso de selección. Interesante, por cierto, al no poder acceder el Madrid a sacar a Mauricio Pochettino del Tottenham.

Tres temporadas. Un buen contrato. Un tiempo correcto. El de manual: tres temporadas. No hay ley escrita, pero no hay entrenador que supere esa barrera. Es el tiempo límite que aguanta un vestuario en ver la cara de su jefe todos los días. Zidane, por ejemplo, no llegó a estos datos.

El Real Madrid necesita luces largas en estos momentos. Y mucha estrategia. No puede vivir al día. El escenario del fútbol mundial a nivel salarial va a girar hasta extremos impensados.

Real Madrid será el cuarto equipo a nivel de club que dirigirá Julen Lopetegui como entrenador. El exportero abrió expediente en 2003 al frente del Rayo Vallecano, equipo que había descendido a segunda. Fue una corta experiencia ya que fue destituido poco después de comenzar la temporada.

Lopetegui reapareció en junio de 2008, cuando tomó del Real Madrid Castilla. Firmó por tres temporadas, pero al final de la primera rescindió su contrato al no lograr la meta de ascender al equipo de categoría.

Formó parte del cuerpo técnico de la Real Federación Española de Fútbol entre agosto de 2010 y mayo de 2014. Ocupó el cargo de seleccionador sub-19 y sub-20, y tras los Juegos Olímpicos de 2012, de la selección sub-21.



SU PASO POR CLUBES EXTRANJEROS

Luego de su paso por selecciones menores en España, Lopetegui dirigió al Porto, club con el que en su primera temporada con el conjunto portugués concluyó segundo en liga a tres puntos del Benfica, mientras que en Liga de Campeones alcanzó los cuartos de final tras perder contra el Bayern de Guardiola.

Su experiencia con el club luso finalizó en enero 2016 con el equipo en tercer lugar en liga y en dieciseisavos de Liga Europa. No pasó mucho tiempo sin empleo y desde julio de 2016 dirige a la selección española absoluta, con la que ha disputado 20 partidos (14 victorias, 6 empates) y ahora tiene el reto de dirigir a La Roja a la final del Mundial Rusia 2018.

CASEMIRO Y OTROS HOMBRES DE CONFIANZA

Lopetegui tiene varias ventajas: Una, es del agrado de los pesos pesados del equipo. La relación con su capitán, Sergio Ramos, es excelente. Dos, los chicos jóvenes -Carvajal, Nacho, Isco, Asensio, Lucas Vázquez-, están con él. Los hizo a los tres primeros campeones de Europa sub 21. Tres, Casemiro será su ancla en el centro del campo, su jugador más importante. Casemiro es un invento de Lopetegui.

Lo llevó al Oporto, cuando el brasileño era un imberbe aspirante, y lo convirtió en un grande. El Madrid, con Florentino Pérez al frente, comenzó a seguir la huella de Lopetegui. Julen revalorizó a Casemiro y lo puso en el mapa. Ese detalle, el de poner en valor a un futbolista como él, no pasó inadvertido en el club. Hoy Casemiro es titular indiscutible en el medio centro con Brasil en el Mundial que ahora comienza en Rusia.

Lopetegui cuenta con el beneplácito de la fontanería del Real Madrid. Además de su presidente, José Angel Sánchez, el director general tiene su respaldo; también Ramón Martínez, desde la parcela deportiva, conoce el devenir de Lopetegui.

¿Por qué es interesante Julen para el Real Madrid? Desde la pizarra en el diseño deportivo, Lopetegui tiene el conocimiento de saber quiénes son las estrellas del futuro.

Pero Julen tiene en la mano todos los detalles de dos o tres generaciones, que van a ser determinantes en los próximos años. En esta lista de chavales, falta uno de los suyos: Morata.

No pudo incluirle en la lista para Rusia porque Julen ha apelado a la meritocracia. Dejar a Iago Aspas fuera habría sido una injusticia deportiva. Y Aspas está dentro. Y Morata, en un año inestable, se cayó de la lista.

Si hay alguien que podría dar a Morata una segunda oportunidad en el Madrid, ese es Julen Lopetegui. Puede tener suerte el 9 del Chelsea. Entretanto, arranca el Mundial. Viendo la botella medio llena, siempre es mejor aclarar todo antes del inicio que vivir el Mundial en pleno enredo. La Federación tuvo siempre conocimiento de las negociaciones.