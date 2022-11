¿Quién es José Romero, el técnico de Jocoro?

José Manuel Romero, de 46 años de edad buscará marcar historia el próximo domingo en el estadio Cuscatlán cuando se enfrenten a FAS en la gran final.

Oriundo de Santa Rosa de Lima, José Manuel Romero siempre estuvo vinculado con el mundo del fútbol a tal punto de ser jugador profesional y lograr un ascenso con Municipal Limeño en 1999.

El técnico de Jocoro ha vivido una montaña rusa en su etapa de entrenador, pasando de segunda división y reservas hasta ser el técnico principal de uno de los finalistas del fútbol salvadoreño.

"Yo inicié en la reserva de Municipal Limeño, luego pasé a ser asistente del primer equipo. Mi primera experiencia con Jocoro fue en tercera división y fue el equipo que me abrió las puertas como entrenador principal. Es por eso que le tengo un gran afecto a este equipo", contó el técnico fogonero.

Hay que mencionar que el estratega santarroseño fue el auxiliar técnico del profesor Carlos Romero en el pasado torneo Clausura 2022 dónde el cuadro cuhcero perdió la categoría.

"El torneo pasado me tocó estar de auxiliar en Limeño y lastimosamente perdimos la categoría. Volví a Jocoro para apoyar al entrenador la Gambeta Estrada que se fue por problemas personales, lo mismo pasó con el profesor Pineda. Fue en ese momento que el presidente del equipo me preguntó si yo tenía el valor de agarrar al equipo y le dije que si", expresó el entrenador nacional.

Para Romero, la vida le presentó grandes obstáculos desde su infancia hasta su vida adulta para hacerse cargo de sus hijos perp siempre halló el fútbol como el mecanismo para sobrellevar todos esos obstáculos.

"Yo me levantaba todos los días a las 4:30 de la mañana. Mi mamá vendía tomates y frescos y me ponía a conseguir cocos para los frescos. Yo me tenía que ir en calzoncillos de mi casa para jugar fútbol porque mi mamá no le gustaba y pasaba donde mis primos para que me prestaran ropa. Con el pasar de los me integré a las escuelas de fútbol de Limeño y posterior a eso emigré a los Estados Unidos por tierra en dos ocasiones ta con dos hijos", rememoró el entrenador.

En cuanto al actual torneo Apertura, Jocoro finalizó en segundo lugar del grupo A solo por detrás de Águila quien realizó más goles en la primera fase. Ya en la postemporada eliminaron a Metapán y Platense en la ronda de penales.

"Jocoro fue el más regular, no logramos ser primeros porque Águila tenía mejor diferencia de goles. No fueron rivales fáciles porque Metapán es un equipo con varios campeonatos y Platense venía de eliminar al Alianza quien venía ganando últimamente", analizó el entrenador de Jocoro.

Con la clasificación a la final, ya comenzaron los pronósticos de periodistas y aficionados para la gran cita del domingo dónde la primera experiencia de Jocoro en un partido definitorio será nada más y nada menos que ante el equipo más laurado del balompié cuscatleco como FAS. Sobre el favoritismo de los tigrillos, Romero mencionó lo siguiente: "Vamos contra Goliat, vamos contra todo el mundo pero adentro de la cancha vamos a ser once. Tenemos que trabajar en lo psicológico con los jóvenes porque muchos de ellos no tienen esa experiencia".